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Arrêté
260 ml
Paille 12 mois et +
4.4
sur 5
8
Avis
100%
recommandent ce produit
Knovoa
07/02/2016
España
Excelente
Me encanto y a mi bebe también, lo malo es que se rompió la panita y no encuentro el recambio de la pajita.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF766/00 Vasos térmicos con pajita
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF766/00 Vasos térmicos con pajita
Alfonso80
30/09/2015
Italia
Acheteur vérifié
Pratico e funzionale
Abbiamo acquistato questo prodotto per cercare di far fronte al torrido caldo che questa estate ha investito l'italia. La praticità nell'uso, la facilità nella pulizia e la funzionalità nell'utilizzo hanno reso questa tazza termica un ottima ed indispensabile alternativa ai tradizionali biberon. Nostra figlia ormai non ne fa più a meno. Consigliato vivamente.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF766/00 Tazze termiche con cannuccia
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF766/00 Tazze termiche con cannuccia
CHEYENNEROSSA
21/08/2013
Italia
PRODOTTO COMODO E PRATICO
HO FATTO USARE QUESTO PRODOTTO AL MIO BIMBO E DEVO DIRE CHE E' COMODO SIA PER LA RESISTENZA E LA TENUTA ALLA GOCCIA.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF766/00 Tazze termiche con cannuccia
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF766/00 Tazze termiche con cannuccia
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