ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Une boisson à température idéale, plus longtemps
  • Une boisson à température idéale, plus longtemps
  • Une boisson à température idéale, plus longtemps
  • Une boisson à température idéale, plus longtemps
  • Une boisson à température idéale, plus longtemps
  • Une boisson à température idéale, plus longtemps
  • Une boisson à température idéale, plus longtemps
  • Une boisson à température idéale, plus longtemps

Arrêté

Philips AventTasse isotherme avec paille

SCF766/00

4.4
| (8) Avis | 100% recommandent ce produit
Une boisson à température idéale, plus longtemps
La tasse isotherme avec paille Avent SCF766/00 permet de conserver les boissons à une température idéale pendant plus longtemps, pour que votre enfant en profite pleinement ! Anti-fuites, elle est facile à utiliser pour votre enfant et est dotée d'un couvercle vissable exclusif.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

brand recommended by moms worldwide1

Anti-fuites, pour devenir autonome plus facilement

Une boisson à température idéale, plus longtemps

  • 260 ml

  • Paille 12 mois et +

Une boisson à température idéale, plus longtemps

Paille souple avec valve anti-fuites intégrée

Utilisation facile : le liquide s'écoule facilement quand bébé aspire

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.4

sur 5

8

Avis

100%

recommandent ce produit

2
1

07/02/2016

España

España

Excelente

Me encanto y a mi bebe también, lo malo es que se rompió la panita y no encuentro el recambio de la pajita.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF766/00 Vasos térmicos con pajita

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF766/00 Vasos térmicos con pajita

30/09/2015

Italia

Italia

Acheteur vérifié

Pratico e funzionale

Abbiamo acquistato questo prodotto per cercare di far fronte al torrido caldo che questa estate ha investito l'italia. La praticità nell'uso, la facilità nella pulizia e la funzionalità nell'utilizzo hanno reso questa tazza termica un ottima ed indispensabile alternativa ai tradizionali biberon. Nostra figlia ormai non ne fa più a meno. Consigliato vivamente.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF766/00 Tazze termiche con cannuccia

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF766/00 Tazze termiche con cannuccia

21/08/2013

Italia

Italia

PRODOTTO COMODO E PRATICO

HO FATTO USARE QUESTO PRODOTTO AL MIO BIMBO E DEVO DIRE CHE E' COMODO SIA PER LA RESISTENZA E LA TENUTA ALLA GOCCIA.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF766/00 Tazze termiche con cannuccia

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF766/00 Tazze termiche con cannuccia

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.
Mentions légales

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 