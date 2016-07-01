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Arrêté
SCF755/07
Anti-fuites
340 ml
18 mois et +
Plus aucun dégât! La nouvelle valve en attente de brevet garantit l'écoulement de l'eau uniquement lorsque l'enfant utilise le bec.
Il vous suffit de retirer la valve pour convertir la tasse d'apprentissage en tasse à bec.
Le bec incliné est conçu de façon à aider les tout-petits à apprendre à boire sans devoir trop pencher la tête en arrière.
2.3
sur 5
41
Avis
Leanne061214
01/07/2016
France
Le top
Après avoir testé plusieurs bib anti fuite, celui ci reste de loin le meilleur, même quand ma fille le jette à terre aucune fuite, facile à nettoyer, bonne prise en main...bref j en suis fan
Cet avis concerne le produit SCF755/05 Tasse à bec
Cet avis concerne le produit SCF755/05 Tasse à bec
Vanessa
02/05/2016
France
Au Top
Bébé a adopté sa tasse d'apprentissage, aucune fuite ce qui est un plus. La valve est facile a retirer et a remettre. Facile a nettoyer, résistant (nombreuses chutes de la chaise haute), beau design.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF755/07 Tasse à bec
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF755/07 Tasse à bec
msanbrug
11/01/2016
España
Genial para aprender a beber sin biberon
Estaba intentando quitarle el biberon a mi bebe, sin que fuese un vaso, porque le gusta volvar el liquido. Este biberon es exactamente lo que buscaba. Cuando tenga que cambiarle al vaso, sin duda eligiré un producto Avent. Lo que echo de menos es que tenga mas variedad de modelos.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF755/05 Vaso con boquilla
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF755/05 Vaso con boquilla
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.