Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
SCF753/05
Anti-fuites
260 ml
12 mois et +
Bec dur
Plus aucun dégât! La nouvelle valve en attente de brevet garantit l'écoulement de l'eau uniquement lorsque l'enfant utilise le bec.
Il vous suffit de retirer la valve pour convertir la tasse d'apprentissage en tasse à bec.
Le bec incliné est conçu de façon à aider les tout-petits à apprendre à boire sans devoir trop pencher la tête en arrière.
3.4
sur 5
59
Avis
Kakine69
04/01/2020
France
Très bon produit
Anti fuite De qualité Bébé adore Juste le bec à changer régulièrement
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF753/05 Tasse à bec
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF753/05 Tasse à bec
Tiba
09/03/2017
France
Acheteur vérifié
J'adore ce produit et ma fille aussi , très pratique, zéro fuites ....
Je le recommande!!! Une question pourquoi c'est écrit sur la tasse 200 ml au lieu 260 ml Merci
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF753/07 Tasse à bec
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF753/07 Tasse à bec
Basquetman58
07/11/2020
España
Ideal para los Bebes de 6 a 12 meses
Para que comiencen a tomar los líquidos sin necesidad de aguantarles el biberón. para ir haciendoles mas autonomos.
Pour
Todo
Contre
nada
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF753/05 Vaso con boquilla
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF753/05 Vaso con boquilla
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.