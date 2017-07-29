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Arrêté
SCF751/03
Anti-fuites
200 ml
6 mois et +
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Le bec incliné est conçu de façon à aider les tout-petits à apprendre à boire sans devoir trop pencher la tête en arrière.
Ce gobelet Philips Avent est exempt de BPA.
3.0
sur 5
192
Avis
Ajep
29/07/2017
France
Parfait
Mon fils adore cette tasse, il passe son temps à boire depuis que nous l'avons. J'ai vu beaucoup de point négatif concernant la valve mais il n'en est rien. S'il y a trop d'air qui passe c'est qu elle est mal positionnée et tout rentre dans l'ordre. Je recommande vivement
Cet avis concerne le produit SCF751/05 Tasse à bec
Cet avis concerne le produit SCF751/05 Tasse à bec
Luzsac
03/08/2017
España
Acheteur vérifié
Facil agarre
No se abonba no queda el mal olor cuando se pone jugos muy buen producto
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF751/07 Vaso con boquilla
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF751/07 Vaso con boquilla
kekant2308
10/12/2017
Italia
Ottimo prodotto
Il mio bimbo lo adora! Lo usiamo da un mese circa, lui ne ha 9 al momento. È comodissimo da tenere in mano per i piccoli e il tappino interno permette di lasciarglielo usare autonomamente anche da pieno per imparare a gestirlo senza che si versi una sola goccia di liquido. Consiglio l'acquisto senza dubbio.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF751/05 Tazza con beccuccio
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF751/05 Tazza con beccuccio
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