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  • Pour une tétée naturelle, activée et maîtrisée par bébé
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Arrêté

Philips Avent AirflexBiberon Classic

SCF646/17

3.9
| (13) Avis
Pour une tétée naturelle, activée et maîtrisée par bébé
Le biberon Philips Avent Airflex utilise la tétine Avent Airflex unique en son genre, qui garantit une tétée naturelle et activée par bébé, et respecte son rythme de succion. La tétine Airflex facilite la transition entre l'allaitement au sein et le biberon.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Cliniquement prouvé : atténue le risque de coliques

Pour une tétée naturelle, activée et maîtrisée par bébé

  • 1 biberon

  • 330 ml

  • Tétine à débit variable

  • 3 mois et +

Tétine à débit variable pour des tétées plus copieuses

Tétine à débit variable pour des tétées plus copieuses

La tétine à débit variable présente une ouverture en fente qui permet d'ajuster le débit. Ce dernier peut être réglé en toute simplicité en tournant le biberon de manière à aligner les marques I, II ou III de la tétine avec le nez du bébé

Facilite l'alternance sein/biberon

Facilite l'alternance sein/biberon

La large tétine, imitant la forme du sein, permet une tétée naturelle similaire à celle du sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.

Valve anti-coliques intégrée

Valve anti-coliques intégrée

Le biberon anti-coliques Avent utilise une valve anti-coliques dont l'activation suit les mouvements naturels de la tétée.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.9

sur 5

13

Avis

3

03/09/2013

France

France

Grandes qualités

Très bon produit je le recommende aux parents qui ont des jeunes enfants au sein de leur foyer.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF686/37 Biberon Classic

Oui, je recommande ce produit

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14/12/2013

España

España

Muy útil la tetina de flujo variable

Utilicé estos biberones cuando mi hijo empezó a tomar agua y leche con cereales, ya que le di pecho hasta los 15 meses y no los empleé para darle sólo leche. La tetina de flujo variable se adaptaba perfectamente según la fluidez del líquido o lo espesos que estuvieran los cereales. Podía usar el mismo tipo de tetina para agua y para cereales, era estupendo no tener que andar cambiando. Además la resistencia del material de la tetina era suficiente para no partirse al mínimo bocado o tirón de un niño que ya tenía dientes. Y el material del biberón era también muy resistente a las caídas.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Airflex SCF646/37 Biberón Classic

Oui, je recommande ce produit

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12/12/2013

España

España

Producto practico y cómodo de usar

El biberón lo utilizo desde que mi hija nació, y es muy cómodo y muy practico. Se nota la buena calidad y su ergonomia. A mi hija también le debía de gustar, porque rechazaba cualquier otro que no fuera este. Lo recomiendo encarecidamente.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Airflex SCF646/37 Biberón Classic

Oui, je recommande ce produit

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