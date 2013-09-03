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Arrêté
SCF646/17
1 biberon
330 ml
Tétine à débit variable
3 mois et +
La tétine à débit variable présente une ouverture en fente qui permet d'ajuster le débit. Ce dernier peut être réglé en toute simplicité en tournant le biberon de manière à aligner les marques I, II ou III de la tétine avec le nez du bébé
La large tétine, imitant la forme du sein, permet une tétée naturelle similaire à celle du sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.
Le biberon anti-coliques Avent utilise une valve anti-coliques dont l'activation suit les mouvements naturels de la tétée.
3.9
sur 5
13
Avis
Laurent86
03/09/2013
France
Grandes qualités
Très bon produit je le recommende aux parents qui ont des jeunes enfants au sein de leur foyer.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF686/37 Biberon Classic
Oui, je recommande ce produit
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patrialpe
14/12/2013
España
Muy útil la tetina de flujo variable
Utilicé estos biberones cuando mi hijo empezó a tomar agua y leche con cereales, ya que le di pecho hasta los 15 meses y no los empleé para darle sólo leche. La tetina de flujo variable se adaptaba perfectamente según la fluidez del líquido o lo espesos que estuvieran los cereales. Podía usar el mismo tipo de tetina para agua y para cereales, era estupendo no tener que andar cambiando. Además la resistencia del material de la tetina era suficiente para no partirse al mínimo bocado o tirón de un niño que ya tenía dientes. Y el material del biberón era también muy resistente a las caídas.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Airflex SCF646/37 Biberón Classic
Oui, je recommande ce produit
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MARIAJO68
12/12/2013
España
Producto practico y cómodo de usar
El biberón lo utilizo desde que mi hija nació, y es muy cómodo y muy practico. Se nota la buena calidad y su ergonomia. A mi hija también le debía de gustar, porque rechazaba cualquier otro que no fuera este. Lo recomiendo encarecidamente.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Airflex SCF646/37 Biberón Classic
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Airflex SCF646/37 Biberón Classic
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.