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Arrêté
2 pièces
Débit liquides épaissis
6 mois et +
Notre valve anti-coliques est conçue pour éviter que l'air n'entre dans l'estomac de votre bébé, afin de réduire le risque de coliques et d'inconfort. Lorsque votre bébé tète, la valve intégrée à la tétine fléchit pour que l'air pénètre jusqu'au fond du biberon afin d'éviter les vides d'air. Ainsi, l'air reste dans le biberon au lieu d'être ingéré par le bébé, ce qui atténue le risque de coliques et d'inconfort.
Le biberon Philips Avent Anti-colic diminue l'irritabilité. Les bébés nourris au biberon Philips Avent Anti-colic voient leur irritabilité réduite de 60 % la nuit, par rapport aux bébés nourris avec un biberon anti-coliques concurrent.*
La tétine bénéficie d'une forme favorisant une bonne succion et sa texture rainurée évite qu'elle ne s'écrase, pour une tétée confortable et ininterrompue.
3.9
sur 5
34
Avis
80%
recommandent ce produit
Sheerana
07/06/2013
France
Idéal pour les grands bébés
Je n'utilise plus que ces tétines depuis les 5 mois de mon fils car les autres avaient un débit trop lent (5 mois, oui, car mon fils est un glouton). A 2/3 ans, il l'utilise encore pour de l'eau ou le lait du matin. Un seul inconvénient avec les liquides non épais: le lait fuit quand le biberon est secoué ou tombe par terre... mais on ne peut pas tout avoir!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF636/27 Tétine Anti-colic
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF636/27 Tétine Anti-colic
LADYLESSLESS
06/02/2013
France
Super avec le lait épaissi avec des céréales
Mon bb n accepte que cette tetine pour ces repas biberons de lait epaissi avec un rajout de cerales
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF636/27 Tétine Anti-colic
Oui, je recommande ce produit
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Superdaddy1987
26/07/2024
Nederland
Deze speen is alleen geschikt voor dikke pap!
Mijn zoontje heeft since zijn geboorte uit de Philips avent anti-colic flessen gedronken, echt een top product, je moet uiteraard wel de juiste maat speen voor je kind nemen, wij zijn met 0 begonnen, hij is nu 10 maanden oud en drinkt uitstekend uit deze 6+ speen die geschikt voor dikke pap, let op, als je kind de 6 maanden heeft bereikt maar NOG GEEN dikke pap drinkt, dan moet je de ORANJE 6+ speen gebruiken (met 4 mini gaatjes), die is geschikt voor dunne pap, deze DONKER BLAUW 6+ is alleen voor dikke pap!
Pour
Top product, alle maten vanaf geboorte beschikbaar, en het anti-colic ventiel is ook een mooi ontwerp
Contre
Philips mag iets beter aanduiden welke maten allemaal beschikbaar zijn, en ook het verschil tussen de verschillende producten van Avent, niet altijd duidelijk... Maar als je goed kijkt en onderzoekt kom je er wel uit :)
Cet avis concerne le produit SCF636/27 Anti-colic-speen
Cet avis concerne le produit SCF636/27 Anti-colic-speen
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
À l'âge de 2 semaines, les bébés nourris avec un biberon Philips Avent souffraient moins de coliques et d'irritabilité nocturne que ceux nourris avec un biberon concurrent.
Il a été prouvé que la conception de la tétine évitait son écrasement, et par conséquent l'ingestion d'air et les interruptions de tétée qui lui sont associées.
Qu'est-ce qu'une colique, et quel est son effet sur les bébés ? Les coliques sont en partie causées par l'ingestion d'air pendant la tétée. Elles créent une gêne au niveau du système digestif du bébé qui se traduit notamment par des pleurs et de l'agitation.
0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011