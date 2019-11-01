Termes recherchés
SCF358/02
Réchauffage intelligent et simple
Réchauffez efficacement vos biberons en quelques minutes grâce à ce chauffe-biberon qui gère la température pour vous. Le capteur de contrôle intelligent de la température adapte automatiquement la procédure de chauffe du chauffe-biberon pour un réchauffage rapide et uniforme.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Chauffe-biberon rapide
Définissez le volume de lait, appuyez sur Démarrer, et laissez le capteur de température intelligent se charger du reste. Il détecte la température initiale du lait et le réchauffe jusqu'à ce qu'il atteigne la température souhaitée, qu'il maintient jusqu'à 60 minutes.
Vous aimez garder des repas d'avance au congélateur ? Le chauffe-biberon décongèle rapidement le lait et les petits pots pour bébé.
Lorsque votre bébé est prêt à passer aux aliments solides, le chauffe-biberon décongèle et réchauffe également les petits pots.
En une seule pièce, pour faciliter le nettoyage et vous permettre de passer plus de temps avec votre bébé.
Notre chauffe-biberon permet de maintenir le lait à température jusqu’à 60 minutes, au cas où vous auriez besoin d’un peu plus de temps au moment du repas. Le chauffe-biberon s’éteint ensuite automatiquement, sans que vous ayez besoin d’intervenir.
Conçu pour être compatible avec les biberons Philips Avent, ainsi que la plupart des marques commercialisées de biberons et de petits pots.
