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Chauffe uniformément sans points chauds
Chauffe rapidement
Décongélation en douceur
Fonction maintien au chaud
Le chauffe-biberon chauffe 150 ml de lait en seulement 3 minutes.*
Le chauffe-biberon chauffe rapidement et uniformément. Le lait est constamment mélangé pendant qu'il chauffe, afin d'éviter la formation de points chauds.
Le chauffe-biberon est doté d'une fonction pratique de décongélation, plus sûre que la décongélation au four à micro-ondes et plus pratique que celle à l'eau chaude. Il vous suffit de sélectionner cette option pour décongeler le lait ou les petits pots congelés.
4.1
sur 5
165
Avis
87%
recommandent ce produit
Mymyy
01/08/2021
France
Partie de promotion
De très bonne qualité et safe
J’ai eu la chance de pouvoir tester le chauffe biberon . Un appareil fonctionnel qui nous permet de gagnée du temps tout en sécurité . Il chauffe rapidement et surtout ça nous permet de voyager et se déplacer en tout sérénité .
Pour
Léger/ facile d’utilisation
Contre
La première utilisation a été assez longue
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Advanced SCF355/07 Chauffe-biberon rapide
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Advanced SCF355/07 Chauffe-biberon rapide
Solilou
10/07/2021
France
Partie de promotion
Chauffe-biberon
Après avoir testé ce produit, je mets 5 étoiles car pour moi tous les critères sont réunis sur ce produit. Le désign est claire et simplement élégant. Concernant la prise en main c'est hyper léger pour moi, et c'est un gros point positif qui on a besoin de le déplacer dans la précipitation. Pour le mode d'emploi; une lumière orange s'allume quand le produit est mis en fonctionnement, les symboles sont clairs et bien indiqués,positionnés sur le produit. Pour le temps de chauffe, les délais sont exactement comme indiqué dans le mode d'emploi si on utilise le biberon adéquat c'est à dire de la marque avent (les natural pour ma part) , j'ai testé tout les modes, et pour chacun je suis satisfaite du résultat ! Vous pouvez réchauffer le lait du biberon comme réchauffer ou décongeler un petit pot et cela est très pratique ! Très satisfaite de ce produit, je vais le recommander ça c'est certain.
Pour
Chauffe, réchauffe et décongéle. Poids Léger. Mode d'emploi clair
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Advanced SCF355/07 Chauffe-biberon rapide
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Advanced SCF355/07 Chauffe-biberon rapide
Jess_reyn16
09/07/2021
France
Partie de promotion
Très bon produit
J'ai eu la chance de tester ce chauffe-biberon, j'ai beaucoup aimé le fait qu'on puisse à la fois réchauffer les biberons mais aussi les petits pots de légumes et de fruits. C'est un produit très facile à utiliser, rapide. Il est neutre au niveau de la couleur et j'ai apprécié également ce point là. Il se nettoie très facilement et ne prend pas de place dans la cuisine, dans un placard où sur une étagère. On peux aussi le transporter facilement car il est léger. C'est un produit performant avec un beau design je le recommande.
Pour
Efficace, pratique, léger, peu encombrant, joli design
Contre
Aucuns
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Advanced SCF355/07 Chauffe-biberon rapide
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Advanced SCF355/07 Chauffe-biberon rapide
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
Pour 150 ml de lait à une température de 22 °C dans un biberon Philips Natural de 260 ml
Les sachets de conservation pour le lait maternel Philips Avent et les biberons de 60 ml ne peuvent pas être utilisés dans ce chauffe-biberon.
Pendant la période de transition, vous pouvez recevoir l'ancien ou le nouvel emballage à base de papier