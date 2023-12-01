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Arrêté
Téterelle ultra-ferme
Orthodontique, 0 % BPA
Lot de 2
18 mois et +
Les trous d'aération extra larges aèrent la peau de votre bébé pour la garder au sec tout en l'apaisant.
La téterelle extra-ferme respecte la forme naturelle du palais, des dents et des gencives.
Nous choisissons consciemment le silicone pour nos tétines ultra-douces et ultra air, car il s'agit d'un matériau sûr et inerte, largement utilisé dans les applications médicales, exempt de produits chimiques dangereux, de substances actives endocriniennes (telles que le BPA) et d'allergènes.
4.7
sur 5
308
Avis
97%
recommandent ce produit
Shermi
01/12/2023
France
Partie de promotion
Excellent produit
Produit immédiatement accepté par bébé qui ne le quitte plus. Aucune irritation suite a une utilisation longue durée. Trés facile a nettoyer et robuste.
Pour
Solide, facile à nettoyer, aérée,
Contre
aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ultra air SCF349/18 Sucette
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ultra air SCF349/18 Sucette
Elimax59
24/11/2023
France
Partie de promotion
Tétine idéale pour nos p'tit loulou
Des tétines au design très charmant avec sa boîte idéal pour bien conserver les tétines quand bébé en a pas besoin. Une prise en main sans difficulté par bébé direct adopter Produits conforme aux exigences d'un bébé mais aussi d'une maman soucieuse pour son enfants. L'aération permet a bébé de ne plus avoir de rougeur autour de la bouche je valide a 100%
Pour
Aération de la peau . prise en main
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ultra air SCF349/18 Sucette
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ultra air SCF349/18 Sucette
jade591
24/11/2023
France
Partie de promotion
Superbe tétine ultra air
J'ai pu tester la tétine ultra air Philips et la trouve excellente. Elle laisse respirer la peau du bébé. Grâce à l'étui, on peut la prendre partout et même en voyage. Je recommande à 100% ce produit. Je n'ai pas de choses négatives pour cette sucette.
Pour
Pratique
Contre
pas d'inconvénients
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ultra air SCF349/18 Sucette
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ultra air SCF349/18 Sucette
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
Pour des raisons d’hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d’utilisation.