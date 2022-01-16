Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
Élimine 99,9 % des bactéries
Stérilise en 2 minutes
Peut contenir 4 biberons Philips Avent
Convient à la plupart des micro-ondes
Le stérilisateur à vapeur pour micro-ondes peut être utilisé pour stériliser les biberons et autres produits en seulement 2 minutes. Il élimine 99,9 % des germes et des bactéries. La durée exacte du cycle dépend bien sûr de la puissance du micro-ondes. 2 minutes pour un micro-ondes de 1 200-1 850 W, 4 minutes pour un micro-ondes de 850-1 100 W, 6 minutes pour un micro-ondes de 500-800 W.
Il a été prouvé que le stérilisateur à vapeur pour micro-ondes tue 99,9 % des germes et des bactéries.
Le contenu reste stérile jusqu'à 24 heures tant que le couvercle reste fermé.
4.8
sur 5
44
Avis
98%
recommandent ce produit
Julemma
16/01/2022
Deutschland
Acheteur vérifié
Wir lieben das Produkt!
Der Dampfsterilisator ist super in der Anwendung. Einfach zu bedienen & platzsparend. Ich würde die Wahl jeder Zeit wieder treffen. Alle Flaschen und Schnuller waren fix wieder einsatzbereit. :)
Pour
Platzsparend, einfach zu bedienen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF282 Mikrowellen-Dampfsterilisator
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF282 Mikrowellen-Dampfsterilisator
Odoro
06/10/2021
Deutschland
Acheteur vérifié
Sehr geräumig
Bietet viel Platz ist einfach in der Handhabung!! Wird aussen nicht dolle heiß beim verwenden.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF282 Mikrowellen-Dampfsterilisator
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF282 Mikrowellen-Dampfsterilisator
Julitschkaaaa
14/01/2020
Deutschland
Sensationelles Produkt
Super Produkt Das Produkt wurde mir von Philips kostenlos zum Testen zur Verfügung gestellt. Seit fast 2 Wochen testen wir nun schon den Mikrowellendampfsterilisator und sind sehr zufrieden. Die Bedienung ist kinderleicht und die Anleitung gut zu verstehen. Flaschen erst einmal gründlich abspülen, dann in den Sterilisator stellen, Deckel drauf und ab damit in die Mikrowelle, je nach Watt Leistung der Mikrowelle warten bis die Sterilisation fertig ist, abkühlen lassen und die Flaschen sind wieder einsatzbereit. Wir sind sehr zufrieden mit den Produkt und finden es sehr praktisch, da man es gut mit in den Urlaub nehmen kann und sich dort das abkochen der Flaschen zum sterilisieren sparen kann.
Pour
Tolles Produkt, kann man überall mit hinnehmen wo eine Mikrowelle vorhanden ist
Contre
keins
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF282 Mikrowellen-Dampfsterilisator
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF282 Mikrowellen-Dampfsterilisator
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.