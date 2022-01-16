Mir wurde der Mikrowellen Dampfsterilisator kostenlos von Philips zur verfügung gestellt und dies beeinflusst meine Bewertung nicht. Ich bin sehr positiv überrascht, wie praktisch und toll dieses Produkt ist. Man kann mehrere Fläschchen oder auch Schnuller sterilisieren, einfach 200 ml Wasser einfüllen und je nach Mikrowelle ca. 2 Minuten das Produkt in die Mikrowelle stellen und vorsichtig herausnehmen. Wenn der Deckel geschlossen bleibt, sollen die Fläschchen und Schnuller bis zu 24 Stunden steril bleiben. Natürlich muss man voher alles richtig reinigen. Da der Sterilisator nicht sehr groß ist, kann er auch super in den Urlaub mitgenommen werden. Im Lieferumfand ist nicht nur der Dampfsterilisator, sondern noch ein Fläschchen und ein Schnuller. Ich finde dieses Produkt einfach nur super und möchte es nicht missen, kann es jedem nur empfehlen. Alles geht sehr schnell und es ist wichtig das alles keimfrei ist für die Kleinen.