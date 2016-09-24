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  • Pour boire sans risques de fuites
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Arrêté

Philips AventBecs souples

SCF252

2.3
| (7) Avis
Pour boire sans risques de fuites
Les becs souples Philips Avent sont conçus pour les gencives sensibles et sont parfaits pour le passage du sein ou du biberon à la tasse. Ils sont dotés d'une valve anti-fuites en attente de brevet facilitant le remplacement sur les tasses à bec conçues pour boire sans risques de fuites.
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Pour boire sans risques de fuites

  • Anti-fuites

  • 6 mois et +

Toutes les pièces peuvent aller au lave-vaisselle.

Toutes les pièces peuvent aller au lave-vaisselle.

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Le bec incliné limite les mouvements de la tête

Le bec incliné limite les mouvements de la tête

Le bec incliné est conçu de façon à aider les tout-petits à apprendre à boire sans devoir trop pencher la tête en arrière.

Gobelet sans BPA

Gobelet sans BPA

Ce gobelet Philips Avent est exempt de BPA.

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2.3

sur 5

7

Avis

5
3
2

24/09/2016

France

France

Zéro fuite, mais attention au nettoyage du bec

Très bon produit, aucune fuite malgré toutes les tentatives d'un bébé inventif. Attention toutefois au nettoyage et au séchage du bec qui a tendance à noircir. Dommage que le prix de la tétine de rechange (avec les frais de port) soit plus élevé qu'une tasse neuve!!!

Cet avis concerne le produit SCF252 Becs souples

Cet avis concerne le produit SCF252 Becs souples

18/07/2018

Deutschland

Deutschland

Reinigung durch Auskochen

Da unser Baby grundsätzlich keine Flasche mit Sauger toleriert hat sind wir mit 5 Monaten direkt auf dieses Modell umgestiegen. Es hat ein bisschen gedauert, bis er damit umgehen konnte und gesaugt anstatt zu kauen, aber seit dem bin ich sehr dankbar, dass ich unterwegs auch mal die Flasche geben kann. Die Reinigung ist wirklich nicht besonders komfortabel, aber durch schlichtes Auskochen werden Essensreste aus dem Sauger entfernt. Liebe Grüße

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF252/05 Weiche, beißfeste Trinkschnäbel

Oui, je recommande ce produit

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22/08/2017

Nederland

Nederland

Stevig en goed drinkbaar

Een fijne (lekvrije) drinkbeker en gelukkig zijn de drinktuiten te vervangen. Dit omdat ze nogal snel verkleuren als je eruit laat drinken tijdens het eten. Sommige voedingsmiddelen hebben invloed. Is grotendeels te voorkomen als je eerst het mondje afdoet. Verder is de drinktuit heel stevig, daar kan je in principe lang mee doen. Daarentegen ook weer niet te lang vanwege de hygiëne. Ik vind het heel fijn dat de drinkbeker/drinktuit in de magnetronsterilisator kan. Ik heb tot nu toe geen slechte drinktuiten gehad die alleen maar lucht doorlaten en ik heb er inmiddels 4 gehad. Wat ik heb geconstateerd is dat de beker heel goed gekanteld moet zijn om er überhaupt drinken goed uit te krijgen, vooral als die al wat leeg raakt. Misschien ergens ook wel logisch. Het is ook niet duidelijk of het nog iets uitmaakt hoe het drinkventiel zit. Soms hoor ik wel wat lucht als mijn dochtertje drinkt. Alsof die dan misschien net niet goed zit? De beker is zeer stevig. Is al veel op de grond gevallen. Niet beschadigd. De drinktuit heeft ook al een scherp net doorgekomen tandje onbeschadigd doorstaan, want ze gebruikt 'm soms als bijtring tussen de slokken door. ;)

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF252 Zachte drinktuiten

Oui, je recommande ce produit

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 