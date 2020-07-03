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Arrêté
SCF135/07
3 doses
La partie intérieure peut être retirée pour que l'article soit transformé en petite tasse pratique
Le doseur de lait en poudre Philips Avent contient 3 doses prémesurées, ce qui en fait l'accessoire idéal pour vos sorties.
Toutes les pièces peuvent être stérilisées, peuvent être utilisées au four à micro-ondes et sont lavables au lave-vaisselle pour un nettoyage rapide et facile
3.8
sur 5
30
Avis
Stephanie A.
03/07/2020
France
Excellent produit
Je met un 5/5 car pratique utile et durable dans le temps. Je l ai utilisé pour mes 2 garçons et j en avait acheter 4 pour pouvoir toujours etre au taquet niveau Biberon même la nuit. Merci Avent et Phillips
Pour
Pratique et super lavable...
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF135/06 Doseur de lait en poudre
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF135/06 Doseur de lait en poudre
COB6770
13/03/2018
España
ESTE PRODUCTOR ES NECESARIO.
MUY PRACTICO, RECOMENDABLE PARA VIAJE Y MUY UTIL POR SER PARA 3 TOMAS.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF135/06 Dosificador de leche en polvo
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF135/06 Dosificador de leche en polvo
joulander
27/01/2011
España
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF135/06 Dosificador de leche en polvo
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF135/06 Dosificador de leche en polvo