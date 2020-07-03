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Arrêté

Philips AventDoseur de lait en poudre

SCF135/07

3.8
| (30) Avis
Idéale en déplacement
Cette boîte permet de transporter 3 doses de lait mesurées d'avance dans des compartiments distincts. Il suffit de verser au moment voulu une dose de poudre dans un biberon d'eau. Il est recommandé d'utiliser de l'eau embouteillée portant la mention « convient à la préparation des aliments des nourrissons ». Retirez les compartiments intérieurs pour convertir la boîte en bol ou en récipient de conservation.
Voir tous les avantages

0 % BPA

Idéale en déplacement

  • 3 doses

La partie intérieure peut être retirée

La partie intérieure peut être retirée

La partie intérieure peut être retirée pour que l'article soit transformé en petite tasse pratique

Peut contenir assez de poudre pour trois préparations de 260 ml (9 oz)

Peut contenir assez de poudre pour trois préparations de 260 ml (9 oz)

Le doseur de lait en poudre Philips Avent contient 3 doses prémesurées, ce qui en fait l'accessoire idéal pour vos sorties.

Doseur pouvant être stérilisé, réchauffable au four à micro-ondes et lavable au lave-vaisselle

Toutes les pièces peuvent être stérilisées, peuvent être utilisées au four à micro-ondes et sont lavables au lave-vaisselle pour un nettoyage rapide et facile

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.8

sur 5

30

Avis

3

03/07/2020

France

France

Excellent produit

Je met un 5/5 car pratique utile et durable dans le temps. Je l ai utilisé pour mes 2 garçons et j en avait acheter 4 pour pouvoir toujours etre au taquet niveau Biberon même la nuit. Merci Avent et Phillips

Pour

Pratique et super lavable...

Contre

Aucun

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Cet avis concerne le produit SCF135/06 Doseur de lait en poudre

Oui, je recommande ce produit

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13/03/2018

España

España

ESTE PRODUCTOR ES NECESARIO.

MUY PRACTICO, RECOMENDABLE PARA VIAJE Y MUY UTIL POR SER PARA 3 TOMAS.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF135/06 Dosificador de leche en polvo

Oui, je recommande ce produit

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27/01/2011

España

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