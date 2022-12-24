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  • S’adapte parfaitement aux courbes naturelles du visage de bébé
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Philips Avent SoothieSoothie

SCF099/20

4.1
| (335) Avis | 88% recommandent ce produit
S’adapte parfaitement aux courbes naturelles du visage de bébé
La sucette apaisante Philips Avent est conçue de sorte à s’adapter aux contours naturels du visage de votre bébé. Sa collerette incurvée en forme de cœur ne viendra pas heurter son petit nez. Fabriquée à base de silicone de qualité médicale, la sucette apaisante est distribuée dans les hôpitaux en Europe*
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Silicone souple de qualité médicale

S’adapte parfaitement aux courbes naturelles du visage de bébé

  • Une conception en une seule pièce en silicone

  • 0-6 mois

  • 0 % BPA (bisphénol A)

  • Lot de 2

Suit les courbes du visage de votre bébé pour un confort amélioré

Suit les courbes du visage de votre bébé pour un confort amélioré

La collerette incurvée spéciale en forme de cœur est conçue pour suivre les courbes naturelles du visage de votre bébé, afin d’offrir un maximum de confort sans heurter son petit nez.

Conception en une seule pièce contenant 100 % de silicone de qualité médicale

Conception en une seule pièce contenant 100 % de silicone de qualité médicale

La sucette Soothie présente une conception en une seule pièce et est entièrement fabriquée à partir de silicone souple de qualité médicale. Notre équipe d’experts l’a conçue spécialement pour votre nouveau-né âgé de 0 à 6 mois.

Distribuée dans les hôpitaux d’Europe*

Distribuée dans les hôpitaux d’Europe*

Les sucettes de la gamme Philips Avent Soothie sont distribuées dans les hôpitaux d’Europe. Les médecins et le personnel infirmier leur font confiance pour apaiser les nouveau-nés.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.1

sur 5

335

Avis

88%

recommandent ce produit

24/12/2022

France

France

Acheteur vérifié

Hyper pratique

Très pratique et flexible adapté à la bouche des bébés

Cet avis concerne le produit Soothie SCF099/21 Soothie

Cet avis concerne le produit Soothie SCF099/21 Soothie

21/11/2021

France

France

Tétine soothie

Belle couleur, mon enfant les a adopté tout de suite.

Pour

Jolie couleur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Soothie SCF099/22 Soothie

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Soothie SCF099/22 Soothie

19/11/2021

France

France

Tetine

J'ai beaucoup aimé la forme la matière de la tétine pour mes jumelles qui les ont pris rapidement pratique de pouvoir mettre son doigt dedans pour les aider

Pour

Forme matière

Contre

Rien

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Soothie SCF099/22 Soothie

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Soothie SCF099/22 Soothie

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  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. Toutes nos sucettes Soothie ont la même forme de mamelon, la même conception en une seule pièce et sont fabriquées à partir des mêmes matériaux. Elles sont également disponibles avec différentes formes de collerettes. Ces caractéristiques s’appliquent également aux sucettes distribuées dans les hôpitaux en Europe.

  2. Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation