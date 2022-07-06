ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Arrêté

Philips AventSCF070/20 Biberon Natural

SCF070/20

4.7
| (298) Avis | 96% recommandent ce produit
Voir tous les avantages
Produits compatibles
Chauffe-biberon rapide reconditionné

Chauffe-biberon rapide reconditionné

SCF355/00R1

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

Accéder à Pièces détachées et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.7

sur 5

298

Avis

96%

recommandent ce produit

06/07/2022

France

France

Acheteur vérifié

Pratique et simple

Facile d'utilisation, bébé le tien facilement grâce à sa forme, le nettoyage et la stérilisation son juste rapide. Ce biberon est un régale à utiliser.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF033/27 Biberon Natural

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF033/27 Biberon Natural

05/01/2021

France

France

Parfait pour l'allaitement mixte

Ce biberon est très bien accepté par mon bébé, il passe de celui-ci au sein sans difficulté.

Pour

Pratique, facile d'utilisation

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF070/21 Biberon Natural

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF070/21 Biberon Natural

11/09/2019

France

France

Acheteur vérifié

Bon produit

Biberon apprécié par mon petit garçon depuis sa naissance. Forme agréable tiens bien en main tétine agréable et confortable pour bébé

Pour

Forme prix matière

Contre

Graduation sur celui là

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF070/24 Biberon Natural

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF070/24 Biberon Natural

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.