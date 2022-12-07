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  • Idéal pour l'allaitement mixte
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Philips AventTétine Natural

SCF045/27

4.4
| (109) Avis | 85% recommandent ce produit
Idéal pour l'allaitement mixte
Notre tétine douce à la texture rainurée évitant l'écrasement est conçue pour les bébés en pleine croissance. Sa forme naturelle imitant le sein et ses alvéoles de confort permettent une tétée naturelle et facilitent l'alternance sein/biberon.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Tétée naturelle

Idéal pour l'allaitement mixte

  • 2 pièces

  • Débit variable

  • 3 mois et +

Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l'allaitement au sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.

Silicone souple et lisse adaptée aux besoins de votre bébé

Cette tétine lisse qui résiste aux morsures est conçue pour les besoins de votre bébé en pleine croissance.

Tétine au design rainuré souple et anti-écrasement

Tétine au design rainuré souple et anti-écrasement

L'intérieur de la tétine présente des alvéoles et des rainures qui lui procurent de la souplesse tout en évitant qu'elle ne s'écrase, pour une tétée ininterrompue.

Spécificités Techniques

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4.4

sur 5

109

Avis

85%

recommandent ce produit

07/12/2022

France

France

Très bonne tétine, une belle innovation !

Les tétines natural Avent 3m+ conviennent parfaitement à mon enfant. Le débit du liquide est idéal. Le liquide coule uniquement si bébé prends le biberon. Aucune fuite au delà. Par ailleurs la tenue en bouche est irréprochable. Bébé n’a aucune remonté d’air ni aucun appel d’air en trop ce qui diminue le risque de colique. Par ailleurs elles sont solides et ne craquent pas lorsque bébé tente de mordre l’embout. Je recommande fortement les tétines Avent 3m+.

Pour

Très bon débit, solide, pas de colliques

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF043/27 Tétine Natural

Oui, je recommande ce produit

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03/12/2022

France

France

Une bonne solution pour l'alaitement

[Ce test est réalisé dans le cadre d'un test produit, je n'ai pas payé ce produit] Les tétines sont pour moi une bonne solution à l'allaitement d'un bébé, et plus particulièrement pour l'alternance entre biberon et seins. Le bébé n'a pas de problèmes lors de la succion et il continue d'accepter le sein. Attention à avoir des biberons de la même marque si vous voulez que vos tétines soient adaptées. Pour moi c'est un excellent produit et un must-have pour de jeunes parents, je ne trouve rien à redire.

Pour

La forme qui permet au bébé de lentement s'adapter à l'allaitement au biberon.

Contre

R.A.S

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF043/27 Tétine Natural

Oui, je recommande ce produit

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28/11/2022

France

France

Très bon produit

Super produit conforme à la description Mon neveu l'apprécie beaucoup

Pour

Forme très ergonomique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF043/27 Tétine Natural

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