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Arrêté
2 pièces
Débit rapide
6 mois et +
La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l'allaitement au sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.
Cette tétine lisse qui résiste aux morsures est conçue pour les besoins de votre bébé en pleine croissance.
L'intérieur de la tétine présente des alvéoles et des rainures qui lui procurent de la souplesse tout en évitant qu'elle ne s'écrase, pour une tétée ininterrompue.
4.7
sur 5
95
Avis
100%
recommandent ce produit
Chrisspu57400
27/12/2022
France
Acheteur vérifié
Très bon produit
Je recommande ces tétines pour la suite ou le compl de l'allaitement plus particulièrement. La forme est, je trouve, idéale et les petites bulles font comme l'aspect du sein, c'est à dire pas tout plat ou lisse.
Pour
Lavage, forme
Contre
Je n'en vois pas
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF044/27 Tétine Natural
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF044/27 Tétine Natural
Phiju
02/12/2022
France
Partie de promotion
Tétine
J’utilise cette marque de tétine depuis la naissance de mon enfant. J’ai testé cette tétine par là biais de Philipps qui me l’a envoyé. Toujours fidèle aux caractéristiques de la tétine. Cette tétine est résistante et mon fils l’a toute de suite accepté. Facile de nettoyage et s’adapte au biberons Avent. Je recommande ce produit !
Pour
Souple, résistante,
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF044/27 Tétine Natural
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF044/27 Tétine Natural
Kindly
25/06/2022
France
Partie de promotion
Tétines au top
J'ai trouvé que les tétines s'adaptaient très bien à la bouche de mon bébé âgé de 8 mois. Le débit lui convient très bien, mieux que d'autres tétines d'une autre marque avec le même débit où mon fils avait plus de mal (ça ne coulait pas suffisamment).
Pour
Bon debit, s'adapte bien à la bouche
Contre
Aucun pour moi
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF044/27 Tétine Natural
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF044/27 Tétine Natural
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011