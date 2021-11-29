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Arrêté
2 pièces
Débit lent
1 mois et +
La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l'allaitement au sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.
La tétine présente une texture ultra-douce conçue pour reproduire la sensation du sein.
Le design flexible en spirale est associé à nos alvéoles de confort uniques afin d'obtenir une tétine souple qui ne s'écrase pas, pour une tétée plus naturelle.
4.8
sur 5
48
Avis
96%
recommandent ce produit
Esvp
29/11/2021
España
Es muy buen producto
Es muy buen producto le gusta es muy parecido al pecho. Y para la lactancia mixta va bien.
Pour
Si
Contre
No
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF042/27 Tetina Natural
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF042/27 Tetina Natural
Estnase
07/11/2021
España
La más natural
Esta tetina hace honor a su nombre ya que es tan natural, anatómica, flexible y suave que resulta ideal para la lactancia mixta como es mi caso. Al ser de flujo lento, es perfecta para los primeros meses del bebé. Desde luego, el mío no quiere otra y sólo le gusta esta tetina junto con el biberón Philips Avent por lo que volveré a comprar esta misma siempre que la necesite renovar.
Pour
Natural, suavidad
Contre
Nada
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF042/27 Tetina Natural
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF042/27 Tetina Natural
Dharmis.26
03/11/2021
España
Fantástica tetina
Increíble para lactancia mixta. Muy buen agarre sin que el niño deje luego de qie
Pour
La textura
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF042/27 Tetina Natural
Oui, je recommande ce produit
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Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011