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  • Idéal pour l'allaitement mixte
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Arrêté

Philips AventTétine Natural

SCF042/27

4.8
| (48) Avis | 96% recommandent ce produit
Idéal pour l'allaitement mixte
Notre tétine ultra-douce avec design flexible en spirale présente des caractéristiques plus proches de celles du sein. Sa forme naturelle imitant le sein et ses alvéoles de confort permettent une tétée naturelle et facilitent l'alternance sein/biberon.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Tétine encore plus douce et souple

Idéal pour l'allaitement mixte

  • 2 pièces

  • Débit lent

  • 1 mois et +

Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l'allaitement au sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.

Tétine ultra-douce conçue pour reproduire la sensation du sein

Tétine ultra-douce conçue pour reproduire la sensation du sein

La tétine présente une texture ultra-douce conçue pour reproduire la sensation du sein.

Design flexible en spirale associé à des alvéoles de confort

Design flexible en spirale associé à des alvéoles de confort

Le design flexible en spirale est associé à nos alvéoles de confort uniques afin d'obtenir une tétine souple qui ne s'écrase pas, pour une tétée plus naturelle.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.8

sur 5

48

Avis

96%

recommandent ce produit

2

29/11/2021

España

España

Es muy buen producto

Es muy buen producto le gusta es muy parecido al pecho. Y para la lactancia mixta va bien.

Pour

Si

Contre

No

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF042/27 Tetina Natural

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF042/27 Tetina Natural

07/11/2021

España

España

La más natural

Esta tetina hace honor a su nombre ya que es tan natural, anatómica, flexible y suave que resulta ideal para la lactancia mixta como es mi caso. Al ser de flujo lento, es perfecta para los primeros meses del bebé. Desde luego, el mío no quiere otra y sólo le gusta esta tetina junto con el biberón Philips Avent por lo que volveré a comprar esta misma siempre que la necesite renovar.

Pour

Natural, suavidad

Contre

Nada

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF042/27 Tetina Natural

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF042/27 Tetina Natural

03/11/2021

España

España

Fantástica tetina

Increíble para lactancia mixta. Muy buen agarre sin que el niño deje luego de qie

Pour

La textura

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF042/27 Tetina Natural

Oui, je recommande ce produit

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