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  • Idéal pour l'allaitement mixte
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Arrêté

Philips AventTétine Natural

SCF041/27

4.6
| (41) Avis | 92% recommandent ce produit
Idéal pour l'allaitement mixte
Notre tétine ultra-douce avec design flexible en spirale présente des caractéristiques plus proches de celles du sein. Sa forme naturelle imitant le sein et ses alvéoles de confort permettent une tétée naturelle et facilitent l'alternance sein/biberon.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Tétine encore plus douce et souple

Idéal pour l'allaitement mixte

  • 2 pièces

  • Débit nouveau-né

  • 0 mois et +

Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l'allaitement au sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.

Tétine ultra-douce conçue pour reproduire la sensation du sein

Tétine ultra-douce conçue pour reproduire la sensation du sein

La tétine présente une texture ultra-douce conçue pour reproduire la sensation du sein.

Design flexible en spirale associé à des alvéoles de confort

Design flexible en spirale associé à des alvéoles de confort

Le design flexible en spirale est associé à nos alvéoles de confort uniques afin d'obtenir une tétine souple qui ne s'écrase pas, pour une tétée plus naturelle.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.6

sur 5

41

Avis

92%

recommandent ce produit

3

05/12/2022

France

France

Excellent.

Très bonne Tétine, pour sa qualité et sa forme. J'ai utilisée sur un Biberon avec du lait maternelle, et pas déçu du tous. Le lait coule parfaitement sans problème, ni trop rapide ni trop lent, juste comme il faut ! Mon fils a réussi rapidement à boire le Biberon, cette Tétine et une bonne alternative entre l'allaitement et le Biberon.

Pour

Basculement facile entre le Biberon et l'allaitement.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF041/27 Tétine Natural

Oui, je recommande ce produit

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05/12/2022

France

France

Parfait pour un allaitement sein biberon

Je recommande cette tétine très efficace quand on allaite et donne le sein en même temps, la sensation du sein pour bébé et respecter car il n'a pas refuser le sein après un essai au biberon, taille 1 tester 0M+, pas de coliques, attention a bien placer la tétine pour que la valve joigne l'encoche sur le biberon, bonne résistance elle ne s'abîme pas

Pour

Allaitement sein biberon, anti coliques,

Contre

S'adapte que sur les biberons avent

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF041/27 Tétine Natural

Oui, je recommande ce produit

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04/12/2022

France

France

Une bonne solution pour l'alaitement

[Ce test est réalisé dans le cadre d'un test produit, je n'ai pas payé ce produit] Les tétines sont pour moi une bonne solution à l'allaitement d'un bébé, et plus particulièrement pour l'alternance entre biberon et seins. Le bébé n'a pas de problèmes lors de la succion et il continue d'accepter le sein. Attention à avoir des biberons de la même marque si vous voulez que vos tétines soient adaptées. Pour moi c'est un excellent produit et un must-have pour de jeunes parents, je ne trouve rien à redire.

Pour

Bonne succion

Contre

R.A.S

Cet avis concerne le produit SCF041/27 Tétine Natural

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