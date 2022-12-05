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Arrêté
2 pièces
Débit nouveau-né
0 mois et +
La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l'allaitement au sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.
La tétine présente une texture ultra-douce conçue pour reproduire la sensation du sein.
Le design flexible en spirale est associé à nos alvéoles de confort uniques afin d'obtenir une tétine souple qui ne s'écrase pas, pour une tétée plus naturelle.
4.6
sur 5
41
Avis
92%
recommandent ce produit
Laroseeternellek
05/12/2022
France
Partie de promotion
Excellent.
Très bonne Tétine, pour sa qualité et sa forme. J'ai utilisée sur un Biberon avec du lait maternelle, et pas déçu du tous. Le lait coule parfaitement sans problème, ni trop rapide ni trop lent, juste comme il faut ! Mon fils a réussi rapidement à boire le Biberon, cette Tétine et une bonne alternative entre l'allaitement et le Biberon.
Pour
Basculement facile entre le Biberon et l'allaitement.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF041/27 Tétine Natural
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF041/27 Tétine Natural
15caro62
05/12/2022
France
Partie de promotion
Parfait pour un allaitement sein biberon
Je recommande cette tétine très efficace quand on allaite et donne le sein en même temps, la sensation du sein pour bébé et respecter car il n'a pas refuser le sein après un essai au biberon, taille 1 tester 0M+, pas de coliques, attention a bien placer la tétine pour que la valve joigne l'encoche sur le biberon, bonne résistance elle ne s'abîme pas
Pour
Allaitement sein biberon, anti coliques,
Contre
S'adapte que sur les biberons avent
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF041/27 Tétine Natural
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF041/27 Tétine Natural
capoluog02
04/12/2022
France
Partie de promotion
Une bonne solution pour l'alaitement
[Ce test est réalisé dans le cadre d'un test produit, je n'ai pas payé ce produit] Les tétines sont pour moi une bonne solution à l'allaitement d'un bébé, et plus particulièrement pour l'alternance entre biberon et seins. Le bébé n'a pas de problèmes lors de la succion et il continue d'accepter le sein. Attention à avoir des biberons de la même marque si vous voulez que vos tétines soient adaptées. Pour moi c'est un excellent produit et un must-have pour de jeunes parents, je ne trouve rien à redire.
Pour
Bonne succion
Contre
R.A.S
Cet avis concerne le produit SCF041/27 Tétine Natural
Cet avis concerne le produit SCF041/27 Tétine Natural
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011