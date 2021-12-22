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  • Idéal pour l'allaitement mixte
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Arrêté

Philips AventTétine Natural

SCF040/27

3.3
| (3) Avis
Idéal pour l'allaitement mixte
Notre tétine ultra-douce avec design flexible en spirale présente des caractéristiques plus proches de celles du sein. Sa forme naturelle imitant le sein et ses alvéoles de confort permettent une tétée naturelle et facilitent l'alternance sein/biberon.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Tétine encore plus douce et souple

Idéal pour l'allaitement mixte

  • 2 pièces

  • Débit nouveau-né

  • 0 mois

Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l'allaitement au sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.

Tétine ultra-douce conçue pour reproduire la sensation du sein

Tétine ultra-douce conçue pour reproduire la sensation du sein

La tétine présente une texture ultra-douce conçue pour reproduire la sensation du sein.

Design flexible en spirale associé à des alvéoles de confort

Design flexible en spirale associé à des alvéoles de confort

Le design flexible en spirale est associé à nos alvéoles de confort uniques afin d'obtenir une tétine souple qui ne s'écrase pas, pour une tétée plus naturelle.

Spécificités Techniques

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3.3

sur 5

3

Avis

3
2

22/12/2021

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Die beste

Sie sind die beste, aber leider gibt's nicht mehr.

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Cet avis concerne le produit SCF040/27 Natural-Sauger

Oui, je recommande ce produit

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25/04/2021

Deutschland

Deutschland

Super gute Sauger - Verpackungen nicht zeitgemäß

Wir benutzen die Sauger schon bei Kind 2 allerdings erst nach je 1,5 Jahren stillen ... die Ablösung fiel aber leicht ... Weswegen ich das hier schreibe: liebes Philipps-Team: Muss es eine nicht recycelbare Hartplasteverpackung sein? Jede Mutter sterilisiert und wäscht die Sauger vorher! Wozu dieser Verpackungswahnsinn? Unseren Kindern zur Liebe bitte umdenken!!!

Pour

Gute Sauger auch in Kombination mit der Brust

Contre

Verpackung = Umweltkatastrophe!!!

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Cet avis concerne le produit SCF040/27 Natural-Sauger

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Cet avis concerne le produit SCF040/27 Natural-Sauger

06/07/2022

Suisse

Suisse

Sauger unbrauchbar

Die Sauger ziehen sich beim Trinken immer ein. Bereits habe ich 4x neue Sauger gekauft und hatte immer das selbe Problem. Das problem ist bereits seit mehreren jahren bekannt. Bereits bei meinem anderen Kind hatte ich das selbe vor drei Jahren. Ich besitze vieles von philips und muss jetzt leider auf eine andere Marke umstellen

Cet avis concerne le produit SCF040/27 Natural-Sauger

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  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

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