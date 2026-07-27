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SCD809/03
Notre valve anti-coliques est conçue pour éviter que l'air n'entre dans l'estomac de votre bébé, afin de réduire le risque de coliques et d'inconfort. Lorsque votre bébé tète, la valve intégrée à la tétine fléchit pour que l'air pénètre jusqu'au fond du biberon afin d'éviter les vides d'air. Ainsi, l'air reste dans le biberon au lieu d'être ingéré par le bébé, ce qui atténue le risque de coliques et d'inconfort.
Le biberon Philips Avent Anti-colic diminue l'irritabilité. Les bébés nourris au biberon Philips Avent Anti-colic voient leur irritabilité réduite de 60 % la nuit, par rapport aux bébés nourris avec un biberon anti-coliques concurrent.*
La tétine bénéficie d'une forme favorisant une bonne succion et sa texture rainurée évite qu'elle ne s'écrase, pour une tétée confortable et ininterrompue.
Notation globale