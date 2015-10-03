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  • Le moyen le plus mobile de surveiller votre bébé
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Arrêté

Philips AventÉcoute-bébé vidéo numérique

SCD610/00

2.8
| (125) Avis
Le moyen le plus mobile de surveiller votre bébé
Notre technologie d'écoute-bébé vidéo numérique vous permet de maintenir une connexion sûre et privée avec votre bébé.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Vision de jour comme de nuit, partout dans la maison

Le moyen le plus mobile de surveiller votre bébé

  • Compatible avec 4 caméras

Portée de 150 m

Portée de 150 m

Restez en contact avec votre bébé chez vous grâce à une portée allant jusqu'à 150 m environ.

Écran LCD 2,4 pouces / 61 mm avec vision de jour comme de nuit

Écran LCD 2,4 pouces / 61 mm avec vision de jour comme de nuit

Voyez votre bébé de nuit comme de jour. Affichage couleur dans la journée, noir et blanc infrarouge la nuit.

Sélection automatique du canal

Sélection automatique du canal

À l'écoute de votre bébé uniquement. Votre écoute-bébé bascule simultanément sur l'un des 120 canaux à sa disposition pour maintenir une connexion fiable, avec 0 % d'interférences.

Spécificités Techniques

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2.8

sur 5

125

Avis

03/10/2015

France

France

Fonctionnel et fiable

J'hésites entre 4 et 5 étoiles, mais on est clairement plus proche des 5 ! Babyphone acheté en remplacement d'un babyphone vidéo concurrent (camera + appli smartphone) décevant acheté en grande surface... => Je suis HEUREUX d'avoir retourné l'autre et d'avoir ajouté 30€ ! Compte tenu du niveau d'intégration du produit par rapport à certains concurrents, je le trouve très abordable. Je n'ai rencontré absolument aucun souci dans la liaison caméra / récepteur contrairement à quelque remarques que j'avais vu sur le net (et ce sur toute la maison, rdc 100m2 placo/rail). La mise en marche est d'une simplicité à toute épreuve, on branche, on appuie sur les 2 boutons et c'est parti ! Le mode veille du récepteur avec réactivation lors d'un bruit est parfait : on entend les pleurs, l'écran s'allume, et une lumière bleue indique le "volume sonore" : le reste du temps on n'entend rien, pas même un petit grésillement, donc on dort paisiblement ! On peut bien sur accéder au mode "affichage permanent" si besoin. On ne s'en sert que la nuit pour le moment, donc pas testé la distance de 150m ni la dragonne.. Je ne suis pas sûr qu'on s'en servira d'ailleurs. A date, je ne lui trouve pas vraiment de défaut... Peut être améliorer la qualité/taille de l'écran (c'est du chipotage on peut dire..) et éventuellement une fonction pause de 5/10 minutes qui permettrait de laisser bébé couiner qq minutes avant de se rendormir si besoin ..

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCD610/00 Écoute-bébé vidéo numérique

Oui, je recommande ce produit

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16/05/2015

France

France

Presque parfait...

Pendant 10mois le produit a super bien fonctionné, mais depuis quelques jours le moniteur reste allumé en permanence alors qu'il n'y a aucun bruit ou mouvement. Du coup la batterie se décharge TRES rapidement et les bips qui annoncent la mort de la batterie sont super forts. De même pour le bip d'extinction de l'appareil ; ça réveille les bébés ! Et effectivement les ondes wifi ne font pas bon ménage. Au même endroit dans le salon, parfois le moniteur ne capte plus le signal, ça se met à hurler. Mais globalement c'est un très très bon produit ultra pratique ! Â recommander !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCD610/00 Écoute-bébé vidéo numérique

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05/06/2014

France

France

trés pratique

produit pratique et facile à installer s'adapte parfaitement "au réseau domestique" avec la base comme caméra supplémentaire sans interférences avec les autres appareils de la maison Produit à recommandé

Oui, je recommande ce produit

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