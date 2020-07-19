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Arrêté

Philips AventÉcoute-bébé vidéo numérique

SCD603/00

3.3
| (178) Avis
La connexion essentielle avec votre bébé
Le SCD603 vous permet de maintenir en permanence une connexion sécurisée avec votre bébé. Il offre non seulement un son d'excellente qualité mais vous permet également de voir votre bébé jour et nuit. Avec une portée de 150 mètres, cet écoute-bébé est entièrement portable et facile à utiliser.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Voyez et écoutez votre bébé où que vous soyez

La connexion essentielle avec votre bébé

  • Écran couleur 2,4 pouces

Pile de secours en cas de panne de courant

La pile de secours dans l'unité-bébé vous permet de rester connecté en cas de panne de courant

Écoutez votre bébé d'un son limpide

Écran couleur haute résolution 2,4"

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.3

sur 5

178

Avis

19/07/2020

France

France

Ce produit est au top

Ce produit est génial, je le recommande à 1000% Grace à cette caméra j’ai pu dormir plus sereinement

Pour

Tout

Contre

Prix

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Cet avis concerne le produit SCD603/00 Écoute-bébé vidéo numérique

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27/07/2017

France

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Acheteur vérifié

Simple et efficace

Bon rapport qualité prix. il est facile d'utilisation et la batterie tient toute une nuit. je le recommande.

Oui, je recommande ce produit

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25/04/2017

France

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Acheteur vérifié

Le choix tranquillisant des parents

Un produit de super qualité, très utile pour garder un œil sur son enfant à plus ou moins longue distance. Très facile à prendre en main et surtout ne pas hésiter à bien suivre les conseils de mise en service pour conserver toute l'autonomie normale de la batterie. Il est bon de savoir également que le SAV est très réactif quand il y a un souci

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