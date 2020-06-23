Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
Connexion privée à 100 %
Berceuses et veilleuse
Fonction « Répondre à bébé »
La technologie DECT vous garantit une absence totale d'interférence provenant d'autres appareils (autres écoute-bébés, téléphones sans fil et portables). Le chiffrage des données vous offre une connexion sécurisée et privée afin d'être le seul ou la seule à entendre votre bébé.
Entendez le moindre son émis par votre bébé. La technologie DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) produit un son limpide d'une qualité exceptionnelle pour vous permettre d'entendre votre bébé à tout instant.
Le mode Smart ECO exclusif réduit automatiquement la puissance de transmission pour augmenter la durée de vie de la batterie. Plus vous êtes proche de votre bébé, moins vous avez besoin de puissance pour une connexion parfaite (non disponible aux États-Unis et au Canada).
4.3
sur 5
78
Avis
83%
recommandent ce produit
RCO58
23/06/2020
France
Acheteur vérifié
Super fiable ! Branché durant 4 ans !
Installer dans la chambre de bébé dès son 1er jour à la maison (soit une semaine après l'accouchement) jusqu'à ces 4 et demi ! Emporter en week-end et en vacances, aucun problème. Nous sommes ravis de cet achat !
Pour
Fiable !
Contre
RAS
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Audio Monitors SCD560/00 Écoute-bébé DECT
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Audio Monitors SCD560/00 Écoute-bébé DECT
Arno33
25/07/2017
France
Acheteur vérifié
Indispensable
Simple d'utilisation, ne grésille pas, base et mobile sur batterie : pratique pour les balader partout. On peut activer/désactiver la veilleuse et les berceuses à distance, son et niveau de détection réglable.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Audio Monitors SCD560/00 Écoute-bébé DECT
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Audio Monitors SCD560/00 Écoute-bébé DECT
AudreMom
25/07/2017
France
Acheteur vérifié
Indispensable
Simple d'utilisation, ne grésille pas, base et mobile sur batterie : pratique pour les balader partout. On peut activer/désactiver la veilleuse et les berceuses à distance, son et niveau de détection réglable.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Audio Monitors SCD560/00 Écoute-bébé DECT
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Audio Monitors SCD560/00 Écoute-bébé DECT
Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale auprès de 10 109 utilisateurs de marques et de produits de soins maternels et infantiles en 2023.
La portée de l'écoute-bébé varie en fonction de l'environnement et des facteurs d'interférence.