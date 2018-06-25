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  • Le moyen le plus sûr de surveiller votre bébé
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Arrêté

Philips Avent Audio MonitorsÉcoute-bébé DECT

SCD505/00

3.6
| (124) Avis
Le moyen le plus sûr de surveiller votre bébé
Notre écoute-bébé DECT Avent vous permet de rester proche de votre bébé, même lorsque vous n'êtes pas dans la même pièce, grâce à une connexion au son limpide on ne peut plus fiable, à une veilleuse sécurisante et à des berceuses.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Tranquillité d'esprit absolue pendant le sommeil de bébé

Le moyen le plus sûr de surveiller votre bébé

  • Connexion privée à 100 %

  • Berceuses et veilleuse

  • Fonction « Répondre à bébé »

La technologie DECT vous garantit une absence totale d'interférence et une confidentialité absolue

La technologie DECT vous garantit une absence totale d'interférence et une confidentialité absolue

La technologie DECT vous garantit une absence totale d'interférence provenant d'autres appareils (autres écoute-bébés, téléphones sans fil et portables). Le chiffrage des données vous offre une connexion sécurisée et privée afin d'être le seul ou la seule à entendre votre bébé.

Un son limpide grâce à la technologie DECT

Un son limpide grâce à la technologie DECT

Entendez le moindre son émis par votre bébé. La technologie DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) produit un son limpide d'une qualité exceptionnelle pour vous permettre d'entendre votre bébé à tout instant.

Mode Eco pour diminuer la consommation d'énergie

Mode Eco pour diminuer la consommation d'énergie

Activez le mode économie d'énergie ECO pour réduire la puissance de transmission dans la chambre de bébé. En mode ECO, les unités ne se connectent que lorsque le bébé fait du bruit.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.6

sur 5

124

Avis

25/06/2018

France

France

Conquise

Je suis tout à fait conquise par ce babyphone très simple d’utilisation

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Audio Monitors SCD505/00 Écoute-bébé DECT

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Audio Monitors SCD505/00 Écoute-bébé DECT

20/03/2014

France

France

Super

Pratique, petit format, fonctionne bien. Notre fille ne s'endort plus qu'avec la musique douce du baby phone dont on peut régler le volume.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Audio Monitors SCD505/00 Écoute-bébé DECT

Oui, je recommande ce produit

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04/03/2014

France

France

Top!

Ce Babyphone est top! Il tiens très bien la batterie, le son est net, s'il y a du bruit autour de nous, les leds bleus nous préviennent que bébé pleure! Quand la batterie arrive à la fin, un son et un voyant nous prévient : il ne se coupe pas d'un coup. Sans oublier le rapport qualité-prix qui est plus que raisonnable. Bref, génial, je recommande vivement! ;)

Cet avis concerne le produit Audio Monitors SCD505/00 Écoute-bébé DECT

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  1. Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale auprès de 10 109 utilisateurs de marques et de produits de soins maternels et infantiles en 2023. 

  1. La portée de l'écoute-bébé varie en fonction de l'environnement et des facteurs d'interférence.