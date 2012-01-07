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  • Diminue l'irritabilité de bébé, surtout la nuit*
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Arrêté

Philips AventKit nouveau-né

SCD270/00

4.8
| (24) Avis | 100% recommandent ce produit
Diminue l'irritabilité de bébé, surtout la nuit*
Kit nouveau-né Philips Avent SCD270/00 avec biberons (2 x 125 ml et 2 x 260 ml)
Voir tous les avantages

Atténue le risque de coliques**

Diminue l'irritabilité de bébé, surtout la nuit*

Ce biberon est en Polyéther Sulfone (PES) – un matériau 0 % BPA

Ce biberon est en Polyéther Sulfone (PES) – un matériau 0 % BPA

Facilite l'alternance sein/biberon

Facilite l'alternance sein/biberon

La large tétine, imitant la forme du sein, permet une tétée naturelle similaire à celle du sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.

Cliniquement prouvé : diminue significativement l'irritabilité de bébé

Cliniquement prouvé : diminue significativement l'irritabilité de bébé

Le sommeil et l'alimentation sont vitaux pour le bien-être et la santé de votre bébé. Une étude clinique a été réalisée pour déterminer si la forme du biberon influence le « comportement de bébé ». Cette dernière a montré que les biberons Classic Philips Avent diminuent de façon significative l'irritabilité de bébé de 28 minutes par jour en moyenne par rapport aux bébés nourris avec un biberon concurrent (46 min contre 74 min, p=0,05). Ceci est particulièrement vrai durant la nuit.**

Spécificités Techniques

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4.8

sur 5

24

Avis

100%

recommandent ce produit

2
1

07/01/2012

France

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Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCD270/00 Kit nouveau-né

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCD270/00 Kit nouveau-né

07/12/2013

España

España

Muy útil

Muy practico, mucho uso le he dado para mis hijos, se pueden meter en lavavajillas, producto que se puede volver a usar para el siguiente hijo, cambiando las tetinas.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCD270/00 Selección para recién nacidos

Oui, je recommande ce produit

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13/09/2013

España

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Practico

Tiene todo lo necesario y una calidad excepcional.

Oui, je recommande ce produit

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  1. Une étude clinique a montré qu'à l’âge de 2 semaines, les bébés nourris avec un biberon Avent étaient moins irritables que ceux nourris avec un biberon concurrent. (Étude menée en 2008 par l'Institute of Child Health (Institut de la santé infantile), Londres).

  2. Une étude clinique a montré qu’à l’âge de 2 semaines, les bébés nourris au biberon Philips Avent souffraient moins de coliques, surtout la nuit, que ceux nourris avec un biberon concurrent.