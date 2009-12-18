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Arrêté

Philips AventSac ThermaBag Avent en néoprène

SCD150/71

3.1
| (40) Avis
Pour nourrir votre enfant lors de vos déplacements
Le sac isotherme ThermaBag peut contenir deux biberons, deux tasses ou quatre pots Philips Avent. Sa doublure isolante conserve le lait froid ou l'eau chaude pendant quatre heures. Léger et peu encombrant, il est pratique pour les sorties et les voyages.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Conçu pour contenir biberons, pots et tasses

Pour nourrir votre enfant lors de vos déplacements

  • Bleu marine

Garde les biberons chauds ou froids

Garde les biberons chauds ou froids

Permet de conserver du lait maternel/infantile froid ou de l'eau chaude pendant 4 heures environ.

Large bandoulière ajustable

Le sac Urban de Philips Avent est doté d'une large bandoulière ajustable très confortable.

Conçu pour contenir biberons, pots et tasses Avent

Conçu pour contenir biberons, pots et tasses Avent

Spécificités Techniques

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3.1

sur 5

40

Avis

18/12/2009

France

France

Cet avis concerne le produit SCD150/60 Sac ThermaBag Avent en néoprène

Cet avis concerne le produit SCD150/60 Sac ThermaBag Avent en néoprène

16/05/2012

España

España

es muy practico

es un producto q te ayuda a tener a la mano todo lo q una mama necesita es muy practico adema de que dura mucho tiempo la mia tiene ya casi 7 años y la use para mi segunda bebe es confiable ademas de q lo pueden usar los papas si que les de pena como sucede con otros similares

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCD138/60 Mochila Avent

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCD138/60 Mochila Avent

10/10/2017

Italia

Italia

Perfetto

Zaino perfetto per la mamma, elegante, leggero, comodo, versatile.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCD138/60 Zaino Avent

Oui, je recommande ce produit

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