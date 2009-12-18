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Arrêté
SCD148/50
Marron
Permet de conserver du lait maternel/infantile froid ou de l'eau chaude pendant 4 heures environ.
Le tissu en microfibre est léger et facile à nettoyer.
3.1
sur 5
40
Avis
llewy
18/12/2009
France
Cet avis concerne le produit SCD150/60 Sac ThermaBag Avent en néoprène
Cet avis concerne le produit SCD150/60 Sac ThermaBag Avent en néoprène
chukimimus
16/05/2012
España
es muy practico
es un producto q te ayuda a tener a la mano todo lo q una mama necesita es muy practico adema de que dura mucho tiempo la mia tiene ya casi 7 años y la use para mi segunda bebe es confiable ademas de q lo pueden usar los papas si que les de pena como sucede con otros similares
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCD138/60 Mochila Avent
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCD138/60 Mochila Avent
aria
10/10/2017
Italia
Perfetto
Zaino perfetto per la mamma, elegante, leggero, comodo, versatile.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCD138/60 Zaino Avent
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCD138/60 Zaino Avent