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  • Sac à dos élégant, confortable à porter
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Arrêté

Philips AventSac à dos Avent

SCD138/60

3.1
| (40) Avis
Sac à dos élégant, confortable à porter
Conçu pour garder à portée de main le nécessaire pour le change lorsque vous êtes en sortie avec votre bébé. Modèle confortable et léger, avec bandoulières matelassées et aérées. Facile à organiser, avec accès simple et rapide aux principaux compartiments.
Voir tous les avantages

Sac à dos léger et élégant

Sac à dos élégant, confortable à porter

  • Noire

En nylon léger et facile à nettoyer

En nylon léger et facile à nettoyer

Garde les biberons chauds ou froids

Garde les biberons chauds ou froids

La poche isotherme en Thinsulate™ 3M permet de conserver deux biberons Avent d'eau chaude (préalablement bouillie) ou du lait infantile ou maternel frais pendant plusieurs heures.

Facile à organiser

Accès simple et rapide aux principaux compartiments.

Spécificités Techniques

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3.1

sur 5

40

Avis

18/12/2009

France

France

Cet avis concerne le produit SCD150/60 Sac ThermaBag Avent en néoprène

Cet avis concerne le produit SCD150/60 Sac ThermaBag Avent en néoprène

16/05/2012

España

España

es muy practico

es un producto q te ayuda a tener a la mano todo lo q una mama necesita es muy practico adema de que dura mucho tiempo la mia tiene ya casi 7 años y la use para mi segunda bebe es confiable ademas de q lo pueden usar los papas si que les de pena como sucede con otros similares

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCD138/60 Mochila Avent

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCD138/60 Mochila Avent

10/10/2017

Italia

Italia

Perfetto

Zaino perfetto per la mamma, elegante, leggero, comodo, versatile.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCD138/60 Zaino Avent

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Cet avis concerne le produit SCD138/60 Zaino Avent

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