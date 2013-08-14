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Arrêté
Pour le corps et le visage
15 minutes pour les demi-jambes
Durée de vie <gt/>100 000 flashs
Appareil sans fil
Philips Lumea émet de légères impulsions lumineuses douces jusqu'à la racine du poil, ce qui fait tomber le poil naturellement et prévient sa repousse. Répétée régulièrement, cette épilation vous garantit une peau douce, jour après jour.
Nos études cliniques ont démontré une réduction significative de la pilosité dès deux séances bi-hebdomadaires, les résultats optimaux étant obtenus après quatre à cinq éances bi-hebdomadaires. Pour l'entretien, une séance toutes les quatre à six semaines suffit. L'intervalle peut varier en fonction de votre pilosité.
Philips Lumea utilise une technologie innovante basée sur la lumière, la technologie de lumière pulsée, dérivée de celle utilisée dans les instituts de beauté. Philips a adapté cette technologie pour une utilisation à domicile, sécurisée et efficace. Philips a travaillé en étroite collaboration avec des dermatologues de renom pour développer cet épilateur révolutionnaire. Pendant plus de 10 ans, nous avons mené des tests consommateurs poussés avec plus de 1 500 volontaires.
Récompenses
4.1
sur 5
113
Avis
92%
recommandent ce produit
talokun
14/08/2013
France
Je conseille
Vraiment très bon appareil, que j'utilise sur les jambes, les aisselles et le maillot. Une fois fait je suis tranquille pendant au moins 3 semaines. Quand ils repoussent ils sont vraiment plus fin et surtout moins nombreux. Avant je n'allais que chez l'esthéticienne et je trouve les résultats visible plus rapidement. Il est vrai que la batterie est n'est pas tres longue en utilisation mais je peux maintenant faire une jambe complète (beaucoup moins à faire....)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea Precision SC2002/01 Épilateur à lumière pulsée
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea Precision SC2002/01 Épilateur à lumière pulsée
marieclaude60
15/03/2013
France
Acheteur vérifié
produit qui tient ses promesses
malgré son prix je ne regrette pas mon investissement seul regret ne pas l'avoir fait plus tôt
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea Precision SC2002/00 Épilateur à lumière pulsée
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea Precision SC2002/00 Épilateur à lumière pulsée
gossipgirl
14/12/2012
France
Révolutionnaire
J'ai essayé plusieurs produits de la même catégorie, et le Lumea de Philips est de très loin le meilleur. J'ai initié mes meilleures amies au Lumea, et elles adorent aussi. Ne vous arrêter pas au prix!! Pour les résultats obtenus, vous ne le regretterez pas. Les résultats sont visibles très rapidement, et même si il faut l'utiliser toutes les deux semaines (assez contraignant) on se retrouve avec des jambes SANS AUCUN POILS. Pas comme si on s'était épilée, mais comme si on avait naturellement pas de poils. Je l'utilise sur le visage, les jambes, aisselles, maillot. Le seul point négatif serait la batterie, qui ne tient pas. C'est embêtant de ne pas pouvoir épiler tout le corps en une seule fois, et d'être obligée de recharger l'appareil entre temps. De plus le temps de charge est long. Ce produit est à recommander d'urgence à son entourage.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea Precision SC2002/00 Épilateur à lumière pulsée
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea Precision SC2002/00 Épilateur à lumière pulsée