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  • Prévient la repousse des poils
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Arrêté

Lumea PrecisionÉpilateur à lumière pulsée

SC2002/00

4.1
| (113) Avis | 92% recommandent ce produit

1 récompense

Prévient la repousse des poils
L'épilateur à lumière pulsée Philips Lumea fait des merveilles pour éviter la repousse des poils, sur tout le corps. De légères impulsions lumineuses, en applications régulières, vous garantissent une peau douce et nette, jour après jour.
Voir tous les avantages

Pour une peau douce et nette sur le corps comme sur le visage, jour après jour

Prévient la repousse des poils

  • Pour le corps et le visage

  • 15 minutes pour les demi-jambes

  • Durée de vie &lt;gt/>100 000 flashs

  • Appareil sans fil

Une peau douce et nette jour après jour

Une peau douce et nette jour après jour

Philips Lumea émet de légères impulsions lumineuses douces jusqu'à la racine du poil, ce qui fait tomber le poil naturellement et prévient sa repousse. Répétée régulièrement, cette épilation vous garantit une peau douce, jour après jour.

L'efficacité sans effort

L'efficacité sans effort

Nos études cliniques ont démontré une réduction significative de la pilosité dès deux séances bi-hebdomadaires, les résultats optimaux étant obtenus après quatre à cinq éances bi-hebdomadaires. Pour l'entretien, une séance toutes les quatre à six semaines suffit. L'intervalle peut varier en fonction de votre pilosité.

Adapté pour une utilisation à domicile en toute sécurité

Adapté pour une utilisation à domicile en toute sécurité

Philips Lumea utilise une technologie innovante basée sur la lumière, la technologie de lumière pulsée, dérivée de celle utilisée dans les instituts de beauté. Philips a adapté cette technologie pour une utilisation à domicile, sécurisée et efficace. Philips a travaillé en étroite collaboration avec des dermatologues de renom pour développer cet épilateur révolutionnaire. Pendant plus de 10 ans, nous avons mené des tests consommateurs poussés avec plus de 1 500 volontaires.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image AWARD-612375

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.1

sur 5

113

Avis

92%

recommandent ce produit

14/08/2013

France

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Je conseille

Vraiment très bon appareil, que j'utilise sur les jambes, les aisselles et le maillot. Une fois fait je suis tranquille pendant au moins 3 semaines. Quand ils repoussent ils sont vraiment plus fin et surtout moins nombreux. Avant je n'allais que chez l'esthéticienne et je trouve les résultats visible plus rapidement. Il est vrai que la batterie est n'est pas tres longue en utilisation mais je peux maintenant faire une jambe complète (beaucoup moins à faire....)

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Lumea Precision SC2002/01 Épilateur à lumière pulsée

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Lumea Precision SC2002/01 Épilateur à lumière pulsée

15/03/2013

France

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Acheteur vérifié

produit qui tient ses promesses

malgré son prix je ne regrette pas mon investissement seul regret ne pas l'avoir fait plus tôt

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Lumea Precision SC2002/00 Épilateur à lumière pulsée

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Lumea Precision SC2002/00 Épilateur à lumière pulsée

14/12/2012

France

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Révolutionnaire

J'ai essayé plusieurs produits de la même catégorie, et le Lumea de Philips est de très loin le meilleur. J'ai initié mes meilleures amies au Lumea, et elles adorent aussi. Ne vous arrêter pas au prix!! Pour les résultats obtenus, vous ne le regretterez pas. Les résultats sont visibles très rapidement, et même si il faut l'utiliser toutes les deux semaines (assez contraignant) on se retrouve avec des jambes SANS AUCUN POILS. Pas comme si on s'était épilée, mais comme si on avait naturellement pas de poils. Je l'utilise sur le visage, les jambes, aisselles, maillot. Le seul point négatif serait la batterie, qui ne tient pas. C'est embêtant de ne pas pouvoir épiler tout le corps en une seule fois, et d'être obligée de recharger l'appareil entre temps. De plus le temps de charge est long. Ce produit est à recommander d'urgence à son entourage.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Lumea Precision SC2002/00 Épilateur à lumière pulsée

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Lumea Precision SC2002/00 Épilateur à lumière pulsée

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