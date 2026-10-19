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Casque tour d'oreille

SBCHJ030/00

Innovation pour les athlètes

Le son stéréo est encore plus épuré. Nouveau design radicalement différent destiné aux athlètes et mélomanes, le casque sport Vapor Flight est petit, ultraléger et réglable (trois positions pour s'adapter à toutes les oreilles).

Voir tous les avantages

Casque sport réglable (trois positions)

Innovation pour les athlètes

Une longueur de câble de 1,2 m, idéale pour une utilisation en extérieur

Une longueur de câble idéale vous permettant d'emmener votre lecteur audio n'importe où.

Enceinte 15 mm pour un confort optimal

Enceinte 15 mm pour un confort optimal

Suffisamment petite pour un confort optimal et suffisamment grande pour fournir un son net et sans distorsion, l'enceinte 15 mm est d'une taille idéale pour une écoute agréable.

Réglage tridirectionnel pour confort personnalisé et stabilité

Appréciez la justesse du réglage personnalisé, un confort et une stabilité optimum, même en déplacement. Le réglage tridirectionnel assure un confort exceptionnel.

Spécificités Techniques

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