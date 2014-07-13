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Arrêté

Casque hi-fi sans fil

SBCHC8430/00

4.5

| (2) Avis | 100% recommandent ce produit

Léger et confortable

Oubliez les fils et goûtez aux plaisirs de la musique en toute liberté grâce à votre casque FM stéréo sans fil.

Voir tous les avantages

Sans fil

Léger et confortable

  • Transmission FM

Ajustable sur 3 axes pour un port confortable et des basses de qualité

Ces coques réglables épousent naturellement la forme de vos oreilles pour vous offrir un confort d'utilisation exceptionnel et des basses d'une plus grande qualité.

La transmission FM sans fil pour une liberté de mouvement

Grâce à la transmission FM sans fil (haute fréquence), qui passe même à travers les murs, vous pouvez écouter de la musique lorsque vous vous trouvez dans une autre pièce.

Piles incluses pour une utilisation immédiate du produit

Utilisez tout de suite votre produit en y insérant directement les piles qui l'accompagnent.

Spécificités Techniques

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Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

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4.5

sur 5

2

Avis

100%

recommandent ce produit

3
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1

13/07/2014

España

España

Excelentes Auriculares, modelo exclusivo.

Hola, como dice el titulo este modelo de Auriculares es exclusivo, no se fabricó en Argentina, por lo cual son muy valiosos por su escazes. En cuanto a las caracteristicas del mismo: Tiene un alcance enorme, al ser por medio de trasmisión FM, llegaron a escucharse desde 2 pisos de diferencia entre emisor y receptor. La calidad de sonido es buena, inferior en agudos que sobrepasen los 16KHZ, por la limitacion tecnica de trasmisión por aire. Son muy comodos y resistentes a los golpes. Su punto debil es su alimentación que es a base de pilas AAA, en su preferencia no recargable, ya que las recargables duran 12 horas maximo por su voltaje.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SBCHC8430 Auriculares Hi-Fi inalámbricos

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SBCHC8430 Auriculares Hi-Fi inalámbricos

04/03/2018

Italia

Italia

Buon prodotto

Io uso questo prodotto per i videogames e devo dire che la qualità dell'audio è ottima

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SBCHC8430 Wireless hi-fi headphones

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SBCHC8430 Wireless hi-fi headphones

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