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Arrêté
SA3CNT16K/12
Des applications et des jeux à l'infini au bout des doigts
GoGear Connect est l'équipement de loisirs idéal pour tous vos déplacements. Téléchargez une infinité d'applications et de jeux Android. Grâce à la technologie FullSound et au son Surround pour les films, profitez d'un son d'une richesse exceptionnelle avec le casque à isolation phonique comme sur le puissant haut-parleur intégré.
Triple connexion
16 Go*
Profitez des merveilleuses applications d'Android Market. Il suffit de cliquer sur l'icône de votre GoGear pour vous connecter à Android Market par Wi-Fi et commencer votre recherche d'applications offertes par des fournisseurs tiers de confiance. Téléchargez des jeux, des outils, des livres électroniques et des applications pour personnaliser votre GoGear, gratuitement ou à faible coût. L'interface simple et facile à utiliser vous permet de parcourir intuitivement les applications qui peuvent être triées en fonction de leur cote, catégorie ou popularité. Téléchargez des applications directement sur votre GoGear et profitez-en instantanément. GoGear transforme vos déplacements en voyages stimulants.
La technologie novatrice FullSound de Philips restaure fidèlement les détails de la musique compressée MP3 pour lui redonner sa dynamique d'origine, sans distorsion. Basée sur un algorithme de post-traitement audio, FullSound combine l'expertise de Philips en matière de reproduction musicale et la puissance du plus récent processeur de signal numérique. Elle procure des basses plus profondes et améliore la clarté de la voix et des instruments. Redécouvrez votre musique MP3 grâce à un son réaliste et entraînant.
L'algorithme Surround for movies est une technologie audio perfectionnée qui analyse directement chacune des sources sonores de la bande-son d'un film ou d'une vidéo de façon à créer un espace sonore plus naturel dans lequel chaque composante est localisée individuellement de façon précise. Après traitement, les éléments sonores sont diffusés directement dans chaque oreille par le biais d'écouteurs-boutons. L'algorithme Surround for movies génère une ambiance acoustique naturelle adaptée au contenu de la bande-son. Les auditeurs se retrouvent ainsi vraiment plongés au cœur de l'action précisément de la façon dont l'ingénieur du son le souhaitait.
3.2
sur 5
10
Avis
jnp81
22/07/2012
España
muy bueno el producto
acabo de comprar este producto y por sus caracteristicas me parece que es uno de los mejores ahorame toca descubrir todas sus caracteristicas que tiene y darle un buen uso
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit GoGEAR SA3CNT16K Mini tableta con Android™
Oui, je recommande ce produit
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Badger70
07/03/2012
Nederland
Helemaal goed !
Mooi handzaam formaat mini-tablet met fijne bediening. En met 16GB geheugen is er meer dan genoeg ruimte voor mijn muziek, games, foto's en noem maar op. Ook de beeld- en geluidskwaliteit vind ik van uitstekende kwaliteit. Internetten (WiFi) werkt prima en ook het touchscreen laat zich prettig bedienen. Kortom, een apparaat waar ik zeer enthousiast over ben. Wel jammer dat er geen hoesje + screenprotector worden meegeleverd.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit GoGEAR SA3CNT16K Mini-tablet met Android™
Oui, je recommande ce produit
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Badger70
04/03/2012
Nederland
Echte aanrader !
Mooi handzaam formaat mini-tablet met vele mogelijkheden. Laat zich makkelijk bedienen en ziet er solide uit. Beeld en geluid zijn van uitstekende kwaliteit en het touchscreen werkt er prettig. Wel jammer dat Philips geen hoesje meeleverd maar voor de rest niets dan lof
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit GoGEAR SA3CNT16K Mini-tablet met Android™
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit GoGEAR SA3CNT16K Mini-tablet met Android™
La capacité de stockage s'appuie sur des morceaux de 4 minutes et un encodage WMA de 64 Kbit/s ou MP3 de 128 Kbit/s.
La vitesse de transfert peut varier selon votre système d'exploitation et la configuration logicielle.
1 Go = 1 milliard d'octets ; la capacité de stockage disponible sera inférieure.
Par Philips