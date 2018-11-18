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Arrêté
Produit arrêté
Remplacer par la référence SH70
Système à double lame du rasoir Philips : la première lame soulève le poil, la seconde le coupe pour un rasage agréable et précis.
Le rasoir Philips est doté de têtes ultra-fines équipées de fentes pour raser les poils longs et de trous pour raser les poils les plus courts.
Les têtes de rasage Triple-Track à 3 dimensions offrent 50 % de surface de rasage en plus, comparé aux têtes de rasage rotatives classiques.
3.8
sur 5
52
Avis
80%
recommandent ce produit
Berny2001
18/11/2018
France
Le meilleur
Malheureusement, Philips ne fabrique plus ce modèle !! C'est bien dommage car c'est cette tête qui me convenais le mieux. Peut être trop performante ..
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit RQ10 Shaving unit
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit RQ10 Shaving unit
Teresita
23/12/2011
España
Todo perfecto
Todo estuvo perfecto. Encontré el recambio que quería. Hablé con un agente que fue muy amable y profesional. El envió llegó rapidísimo.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit RQ10/50 cabezales de afeitado
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit RQ10/50 cabezales de afeitado
18/01/2011
España
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit RQ10/40 Unidad de afeitado
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit RQ10/40 Unidad de afeitado