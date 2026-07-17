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Arrêté
Batterie Li-ion rechargeable
Sabot de précision 14 hauteurs de coupe
Utilisable sur peau humide ou sèche
Afficheur LED numérique
Le Philips OneBlade bénéficie d’une technologie de stylisation pour le visage révolutionnaire. Il rase vos poils, quelle que soit leur longueur. Son double système de protection (revêtement lisse et bords arrondis) facilite le rasage et le rend plus confortable. Sa technologie de rasage bénéficie d’une solution à mouvements rapides (12 000 par minute), pour un rasage efficace, même sur les poils longs.
La lame 360 innovante pivote dans toutes les directions pour s’adapter aux courbes de votre visage. Son design assure un contact permanent avec la peau et une maîtrise parfaite. Taillez et rasez facilement les zones les plus difficiles à atteindre avec moins de passages et plus de confort*.
Taillez votre barbe uniformément avec le sabot de précision réglable inclus. Choisissez l'une des 14 hauteurs verrouillables pour adopter le style de votre choix, de la barbe naissante à la barbe de 3 jours, sans oublier les barbes plus longues.
4.3
sur 5
1900
Avis
89%
recommandent ce produit
Perle83
17/07/2026
France
Acheteur vérifié
Excellent rasoir
Produits super, Aucune rougeur, je recommande vivement ce rasoir.
Pour
Nombreux
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade Pro 360 QP6552/15 Visage + Corps
Date of Use 2026-06-05
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade Pro 360 QP6552/15 Visage + Corps
Date of Use 2026-06-05
AzaTien
27/04/2026
France
Acheteur vérifié
Excellent
Super ! La charge tient longtemps, rien à dire. Pareil pour les lames, pas nécessaire de changer tous le temps.
Pour
Facile, utile, rapide
Contre
Aucuns
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade Pro 360 QP6542/19 Visage + Corps
Date of Use 2025-02-05
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade Pro 360 QP6542/19 Visage + Corps
Date of Use 2025-02-05
SYTHY
24/02/2026
France
Rasoir extra. OneBlade Pro QP6506
Très efficace et pratique pour le transporter en van aménagé.
Pour
Transportable, joli, rapide, bonne autonomie et solide.
Contre
Aucun.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade Pro QP6506/15 Visage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade Pro QP6506/15 Visage
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
Par rapport au modèle précédent lors du rasage
Pour une expérience de rasage optimale. Sur la base de 2 rasages complets par semaine. Varie selon l'utilisation.