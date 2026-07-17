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Arrêté

OneBlade ProVisage + Corps

QP6550/15

4.3
| (1900) Avis | 89% recommandent ce produit

1 récompense

Taillez, stylisez, rasez votre corps et votre barbe
Le Philips OneBlade Pro Visage + Corps taille, stylise et rase votre corps et votre barbe, même longue. Il comprend une lame pour le visage et une lame avec un système de protection pour zones sensibles. Inutile de multiplier les appareils. Le OneBlade répond à tous vos besoins.
Voir tous les avantages
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

La marque de soins personnels électriques la plus appréciée au monde1

Conçu pour couper les poils et non la peau

Taillez, stylisez, rasez votre corps et votre barbe

  • Batterie Li-ion rechargeable

  • Sabot de précision 14 hauteurs de coupe

  • Utilisable sur peau humide ou sèche

  • Afficheur LED numérique

Technologie unique OneBlade

Technologie unique OneBlade

Conçu pour la stylisation du visage et du corps, le Philips OneBlade taille, stylise et rase votre toutes les hauteurs de poils. Il permet un rasage simple et confortable grâce à son revêtement lisse et à ses bords arrondis. Et l'élément de coupe décrit 200 mouvements par seconde pour couper efficacement les poils les plus longs.

Taillez

Taillez

Taillez votre barbe uniformément avec le sabot de précision réglable inclus. Choisissez l'une des 14 hauteurs verrouillables pour adopter le style de votre choix, de la barbe naissante à la barbe de 3 jours, sans oublier les barbes plus longues. Taillez les poils de votre corps dans n'importe quelle direction à l'aide du sabot corps clipsable (3 mm).

Définissez les contours

Définissez les contours

Obtenez des lignes précises en quelques secondes grâce à la lame double sens permettant de voir chaque poil à couper.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image AWARD-3112060

Notation globale

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4.3

sur 5

1900

Avis

89%

recommandent ce produit

17/07/2026

France

France

Acheteur vérifié

Excellent rasoir

Produits super, Aucune rougeur, je recommande vivement ce rasoir.

Pour

Nombreux

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit OneBlade Pro 360 QP6552/15 Visage + Corps

Date of Use 2026-06-05

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit OneBlade Pro 360 QP6552/15 Visage + Corps

Date of Use 2026-06-05

27/04/2026

France

France

Acheteur vérifié

Excellent

Super ! La charge tient longtemps, rien à dire. Pareil pour les lames, pas nécessaire de changer tous le temps.

Pour

Facile, utile, rapide

Contre

Aucuns

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit OneBlade Pro 360 QP6542/19 Visage + Corps

Date of Use 2025-02-05

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit OneBlade Pro 360 QP6542/19 Visage + Corps

Date of Use 2025-02-05

24/02/2026

France

France

Rasoir extra. OneBlade Pro QP6506

Très efficace et pratique pour le transporter en van aménagé.

Pour

Transportable, joli, rapide, bonne autonomie et solide.

Contre

Aucun.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit OneBlade Pro QP6506/15 Visage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit OneBlade Pro QP6506/15 Visage

Consignes de tri (InfoTri)

Produits de soin masculin

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.  

  1. Pour une expérience de rasage optimale. Sur la base de 2 rasages complets par semaine. Résultats individuels sujets à variation.