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Arrêté
Taillez, stylisez et rasez
3 lames Original
Emballage recyclable à base de papier**
Chaque lame dure jusqu'à 4 mois*
Le Philips OneBlade est un nouvel outil hybride innovant qui permet de tailler, définir les contours et raser votre barbe, même longue. Son double système de protection (revêtement lisse et bords arrondis) facilite le rasage et le rend plus confortable. Sa technologie de rasage bénéficie d’une solution à mouvements rapides qui permet de couper toutes les longueurs de poils.
Compat. avec OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) et OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
La lame durable en acier inoxydable offre jusqu’à 4 mois d’utilisation* pour garder une sensation de fraîcheur. Lorsque l’icône de retrait apparaît sur la lame, les performances de la lame peuvent ne plus être optimales. Il est alors temps d’envisager de changer la lame pour une expérience de rasage optimale
4.0
sur 5
183
Avis
81%
recommandent ce produit
Chabin 37
08/02/2020
France
Acheteur vérifié
Super
Simple d'utilisation parfait design J'en suis énormément satisfait un très bon produit. Merci Philips.
Pour
Sans objet
Contre
Sans objet
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade QP220/55 Lame remplaçable
Oui, je recommande ce produit
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Alex771992
19/12/2019
France
Acheteur vérifié
Necessaire de temps en temps
Lames de rechange pour Oneblade, à changer tous les 4 mois max et selon surtout sa fréquence d'utilisation. Petit pack assez abordable.
Pour
Indispensable pour le OneBlade
Contre
Prix
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Cet avis concerne le produit OneBlade QP220/55 Lame remplaçable
Oui, je recommande ce produit
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Carredememoire
13/09/2019
France
Mon premier rasoir à barbe
Simplicité et qualité mais surtout une très belle précision dans chaque mouvement... Moi et mon fils de 17 ans nous avons trouvé dans Oneblade un excellent rapport qualité/prix... Je le conseille vivement et en plus il est très pratique pour les déplacements. Alain et Pierre
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade QP220/55 Lame remplaçable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade QP220/55 Lame remplaçable
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
Pour une expérience de rasage optimale. Sur la base de 2 rasages complets par semaine. Résultats individuels sujets à variation.
Lorsque des installations de recyclage prévues à cet effet existent