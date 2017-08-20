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Arrêté
La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde
2 accessoires et 1 sabot
sans fil, entièrement lavable
lames respectueuses de la peau
60 min d'utilisation, 10 h de charge
Utilisez la tondeuse large sans sabot pour parfaire votre style et obtenir une barbe aux contours impeccables.
Taillez votre barbe à la longueur que vous souhaitez en choisissant la hauteur qui convient à votre style. Le sabot barbe et barbe de 3 jours offre 18 hauteurs de coupe allant de 1 à 18 mm, séparées par un pas d'exactement 1 mm.
Éliminez les poils indésirables du nez et des oreilles, facilement et en douceur.
3.9
sur 5
77
Avis
85%
recommandent ce produit
Isis71
20/08/2017
France
Très bien
Très facile d'utilisation, la batterie tient longtemps la charge (recharge une fois par an) facilité de rangement. Produit approuvé et adopté.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 QG3320/15 Tondeuse à barbe et de précision 3 en 1
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 QG3320/15 Tondeuse à barbe et de précision 3 en 1
newcal
29/05/2015
France
Acheteur vérifié
Excellent produit
Je recommande tout à fait cette tondeuse, coupe précise, toujours à la bonne hauteur de coupe... Conclusion très bonne tondeuse à barbe.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 QG3320/15 Tondeuse à barbe et de précision 3 en 1
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 QG3320/15 Tondeuse à barbe et de précision 3 en 1
fabboy75
29/05/2015
France
Acheteur vérifié
Excellent produit
Je recommande tout à fait cette tondeuse, coupe précise, toujours à la bonne hauteur de coupe... Conclusion très bonne tondeuse à barbe.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 QG3320/15 Tondeuse à barbe et de précision 3 en 1
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 QG3320/15 Tondeuse à barbe et de précision 3 en 1