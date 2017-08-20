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Arrêté

Multigroom series 3000Tondeuse à barbe et de précision 3 en 1

QG3320/15

3.9
| (77) Avis | 85% recommandent ce produit
Tondeuse à barbe et de précision tout-en-un
Barbe, moustache, pattes... Essayez différents styles avec cette tondeuse tout-en-un. Ses 3 accessoires vous permettent de créer facilement votre look.
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Tondeuse à barbe et de précision tout-en-un

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  • 60 min d'utilisation, 10 h de charge

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Utilisez la tondeuse large sans sabot pour parfaire votre style et obtenir une barbe aux contours impeccables.

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Taillez votre barbe à la longueur que vous souhaitez en choisissant la hauteur qui convient à votre style. Le sabot barbe et barbe de 3 jours offre 18 hauteurs de coupe allant de 1 à 18 mm, séparées par un pas d'exactement 1 mm.

Éliminez en douceur les poils indésirables du nez et des oreilles

Éliminez les poils indésirables du nez et des oreilles, facilement et en douceur.

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3.9

sur 5

77

Avis

85%

recommandent ce produit

20/08/2017

France

France

Très bien

Très facile d'utilisation, la batterie tient longtemps la charge (recharge une fois par an) facilité de rangement. Produit approuvé et adopté.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 QG3320/15 Tondeuse à barbe et de précision 3 en 1

Oui, je recommande ce produit

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29/05/2015

France

France

Acheteur vérifié

Excellent produit

Je recommande tout à fait cette tondeuse, coupe précise, toujours à la bonne hauteur de coupe... Conclusion très bonne tondeuse à barbe.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 QG3320/15 Tondeuse à barbe et de précision 3 en 1

Oui, je recommande ce produit

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29/05/2015

France

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Acheteur vérifié

Excellent produit

Je recommande tout à fait cette tondeuse, coupe précise, toujours à la bonne hauteur de coupe... Conclusion très bonne tondeuse à barbe.

Oui, je recommande ce produit

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