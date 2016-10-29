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Tondeuse multistyles 7 en 1
Ce kit tondeuse multistyles professionnel Philips QG3080 avec tondeuse tête, barbe, nez et oreilles est l'outil idéal pour créer des styles pour toutes les occasions.
La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde
7 en 1
Le sabot suivi des contours suit automatiquement vos courbes pour des résultats rapides et un plus grand confort d'utilisation.
Les lames révolutionnaires, dentelées et auto-affûtées, permettent une coupe précise et uniforme.
Sélectionnez et verrouillez la hauteur de coupe souhaitée parmi un large choix.
4.8
sur 5
4
Avis
100%
recommandent ce produit
campa05
29/10/2016
España
Acheteur vérifié
excelente
excelente producto y muy buen diseño solo elemental para hombre
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 QG3080/60 Grooming kit
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 QG3080/60 Grooming kit
Paolofuno
27/11/2016
Italia
semplice utilizzo
semplice da utilizzare, solido e di qualità, funzionale, multiuso
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 QG3080/10 Kit professionale
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 QG3080/10 Kit professionale
robrinay
19/05/2020
United Kingdom
Acheteur vérifié
Excellent multi use tool
So we’re in lockdown and you can’t get to a Hairdressers? This multi attachment grooming tool is your answer to those bad hair/bad beard days. It’s easy to use, easy to to control and simple to clean.
Pour
Lots of easy to fit attachments to help you to self groom.
Contre
None
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit QG3080 Grooming kit
Date d'utilisation 2019-04-19
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit QG3080 Grooming kit
Date d'utilisation 2019-04-19