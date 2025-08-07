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Arrêté
Précision digne d'un expert
Cette tondeuse à cheveux Philips QC5390 est conçue pour offrir une précision maximale, grâce à un affichage numérique et un grand choix de hauteurs de coupe. Une charge d'une heure permet d'obtenir jusqu'à 60 minutes d'autonomie sans fil. Votre style est reproduit avec exactitude à chaque fois.
Lames en titane
41 hauteurs de coupe
60 min d'autonomie pour 1 h de charge
Peigne, ciseaux et housse de rangement
Lames de pointe en titane gardant longtemps leur tranchant pour des performances de coupe exceptionnelles
Toutes nos tondeuses pour hommes sont conçues pour durer. Elles bénéficient d'une garantie internationale de 2 ans, sont utilisables partout dans le monde et ne nécessitent aucune lubrification.
Ouvrez simplement la tête et rincez-la sous l'eau.
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4.2
sur 5
703
Avis
85%
recommandent ce produit
Beaft
07/08/2025
France
Acheteur vérifié
Ce produit et très bien léger pour couper les cheveux et le nettoyage le couteau qui ce bascule Je rachèterez ce produit J espaire qui ce vendra touj
Cet avis concerne le produit QC5115/13 tondeuse à cheveux familiale
Date d'utilisation 2023-08-07
Cet avis concerne le produit QC5115/13 tondeuse à cheveux familiale
Date d'utilisation 2023-08-07
Strail
01/11/2020
France
Acheteur vérifié
Puissante et ergonomique
Ergonomique, bonne autonomie, réglage facile, ne coince pas quelque soit la longueur des cheveux.
Pour
Puissante
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Philips Hairclipper series 5000 Tondeuse à cheveux QC5360 Lames en titane, 11 hauteurs de coupe, 45 min d'autonomie pour 8 h de charge
Date d'utilisation 2020-10-01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Philips Hairclipper series 5000 Tondeuse à cheveux QC5360 Lames en titane, 11 hauteurs de coupe, 45 min d'autonomie pour 8 h de charge
Date d'utilisation 2020-10-01
DDRé
10/05/2020
France
Acheteur vérifié
Usages variés pratiques
J'ai choisi ce modèle pour les réglages multiples pour pouvoir l'utiliser autant pour les cheveux que la barbe. Je suis agréablement surpris par la précision de réglage et la facilité d'utilisation. Cette tondeuse semble très solide, ce qui est un plus sur la durée. Les sabots additionnels sont faciles à installer/retirer, et à nettoyer. Bref, article à recommander sans hésiter, pour ma part.
Pour
Facile à régler et à utiliser.
Contre
Pas encore trouvé, le poids, peut-être.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 7000 QC5390/80 Hair clipper
Date d'utilisation 2019-04-10
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 7000 QC5390/80 Hair clipper
Date d'utilisation 2019-04-10