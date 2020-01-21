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Arrêté
150 W
Pour un usage ciblé
Angle réglable
L'InfraCare PR3110 vous soulage de manière ciblée et efficace en augmentant la circulation sanguine locale afin de mobiliser votre corps dans sa lutte contre les douleurs. Lorsque vos muscles sont apaisés, ils se relâchent et se relaxent automatiquement. Parce qu'elle assouplit les tissus, la chaleur réduit également les raideurs et rend les articulations plus flexibles.
L'InfraCare permet au corps de se rétablir naturellement. L'appareil PR3110 InfraCare aide à soulager la douleur grâce à une action ciblée, dont il a été prouvé qu'elle permettait d'améliorer la mobilité.
Une technologie fiable utilisée par les professionnels. Il a été cliniquement prouvé qu'elle améliorait objectivement le fonctionnement des articulations.* Il a été prouvé qu'InfraCare permettait une importante réduction de la douleur chez 71 % des patients atteints d'arthrite rhumatoïde et chez 72 % des patients souffrant de douleurs lombaires.*
4.2
sur 5
31
Avis
90%
recommandent ce produit
Muskens
21/01/2020
Nederland
Eenvoudig en goed.
Ik vind goed dat het een eenvoudige in en af te stellen apparaat is.
Pour
Prijs/kwaliteit verhouding is goed. Snel warm. Stabiel.
Contre
Geen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PR3110/00 Infraroodlamp
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PR3110/00 Infraroodlamp
Lola
23/06/2019
Österreich
Tolles Produkt!
Ich benutze die Infrarotlampe seit einem Monat, ich habe sie kostenlos im Rahmen eines Prdukttest erhalten. Ich leide regelmäßig unter Spannungskopfschmerzen, bereits nach wenigen Anwendungen konnte ich eine deutliche Verbesserung bemerken! Die Infrarotlampe ist leicht in der Handhabung, hat ein modernes Design. Einziger Kritikpunkt ist das Ticken! Ich würde das Produkt auf jeden Fall weiter empfehlen!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PR3110/00 Infrarotlampe
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Susi84
19/03/2019
Österreich
Partie de promotion
Sehr angenehm bei der Verwendung
Wir haben die Infrarotlampe kostenlos im Rahmen eines Produktests erhalten. Die Zustellung erfolgte rasch mittels Packet. Nach der Ersten Anwendung der Infrarotlampe waren meine Verspannungen im Nacken und Rückenbereich schon um einiges leichter. Bei regelmäßiger Anwendung, so gut wie beschwerdefrei! Tolles Design, positiv aufgefallen ist auch die Timerfunktion, einziges Manko: das Stromkabel könnte etwas länger ausfallen.
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Cet avis concerne le produit PR3110/00 Infrarotlampe
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W. Siems, et al. (2010) : « Pain and mobility improvement and MDA plasma levels in degenerative osteoarthritis, low back pain, and rheumatoid arthritis after infrared A-irradiation », Acta biochimica polonica 57 (3), 313-319