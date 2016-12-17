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Arrêté

Microchaîne classique

OTT2000B/12

3.5

| (12) Avis

Réécoutez vos vinyles

La platine vinyle Vintage rappelle le légendaire tourne-disque Philips AG4131 de 1965. Elle est dotée d'un haut-parleur très performant, d'un plateau à équilibrage dynamique, ainsi que de fonctions de diffusion de musique sans fil via Bluetooth et USB pour l'enregistrement au format MP3.

Voir tous les avantages

avec platine pour disques et streaming de musique sans fil

Réécoutez vos vinyles

  • Bluetooth®

  • Platine pour vinyles

  • Vinyles, CD ou radio FM encodés sur USB

  • 4 W

Tuner FM numérique avec présélections

Tuner FM numérique avec présélections

La radio FM numérique offre des options supplémentaires pour la collection musicale de votre système audio Philips. Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations présélectionnées, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité

USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité

Grâce à la transférabilité totale des fichiers, vous pouvez accéder à davantage de musique en connectant une clé USB ou un lecteur MP3 sur la prise USB Direct intégrée.

Réinterprétation contemporaine du design rétro Philetta

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.5

sur 5

12

Avis

2

17/12/2016

España

España

Regreso al sonido del vinilo

Es fantástico poder recuperar los vinilos que estaban acumulando polvo en mi estantería. El diseño es precioso y todas las prestaciones adicionales funcionan a las mil maravillas, reuniendo en un mismo dispositivo lo antiguo y lo moderno (USB, conexión Bluetooth) A tener en cuenta: cuidado con los discos que hacen "olas" porque no los vais a poder disfrutar ya que saltan. Las ediciones estilo "picture disc" tampoco son reproducibles porque la aguja resbala.

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Cet avis concerne le produit OTT2000B Microcadena clásica

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit OTT2000B Microcadena clásica

04/02/2016

België

België

Acheteur vérifié

gevonden

we zochten een toestel die mogelijk maakten om LP te draaien en op te nemen zonder PC aan te sluiten.

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Cet avis concerne le produit OTT2000B Classic-microgeluidssysteem

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Cet avis concerne le produit OTT2000B Classic-microgeluidssysteem

25/09/2017

España

España

Excelente Diseño

Excelente diseño, varias funcionalidades, fácil uso. La calidad del sonido es regular.

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Cet avis concerne le produit OTT2000B Microcadena clásica

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