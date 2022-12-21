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Arrêté
ORT7500/10
La radio vintage
Profitez d'un bon moment avec cette radio Vintage. Tout le charme des années 50 avec un design inspiré par le modèle Philips de 1955, un son exceptionnel aux basses puissantes, des stations FM et DAB+ parfaitement claires, ainsi que la diffusion sans fil par streaming de musique provenant de smartphones via Bluetooth.
Bluetooth®
DAB+, FM
Port USB pour charge
20 W
Ce système génère des basses profondes via une enceinte compacte. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez des basses plus profondes avec une moindre distorsion. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.
3.5
sur 5
97
Avis
richazoo
21/12/2022
United Kingdom
Ignore the other review
So what if it doesn't have an obscure feature another radio has? It looks and sounds fantastic next to my bed and I can play music from my phone or MP3 player without cables. It's very easy to set up and use (the DAB tuned quickly and automatically) and I also find the charging socket very handy. Best of all, the clock on the display is just the right size and isn't too bright to light up the room at night.
Pour
Good sound, deep and with plenty of bass. Looks fantastic. Easy to set up.
Contre
To be fair, the buttons are a little difficult to press without holding it (they're very firm).
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ORT7500 Original radio
Date d'utilisation 2020-12-21
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ORT7500 Original radio
Date d'utilisation 2020-12-21
Pep69
02/03/2017
Nederland
Mooie radio met prima geluid.
Mooi design en zeer goed geluid, staat op kantoor en ik krijg louter leuke reacties! Wat erg jammer is dat de app die is ontwikkeld voor de bluetooth bediening vanaf het begin niet goed werkte en inmiddels helemaal niet meer.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ORT7500 Original-radio
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Churchwood
11/04/2016
Danmark
Herlig lyd
Denne radio har overrasket mig. Den har en meget behagelig lyd, faktisk er den så god, at jeg glæder mig til at høre den, uanset hvad der er på programmet. Jeg har en bred musiksmag og lytter både til jazz og klassisk, og både ældre og nyere mysik. Jeg har besluttet at købe en radio mere, så min kone også kan have glæde af den herlige lyd.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ORT7500 Original radio
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