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Arrêté

Radio Vintage

ORT7500/10

3.5

| (97) Avis

La radio vintage

Profitez d'un bon moment avec cette radio Vintage. Tout le charme des années 50 avec un design inspiré par le modèle Philips de 1955, un son exceptionnel aux basses puissantes, des stations FM et DAB+ parfaitement claires, ainsi que la diffusion sans fil par streaming de musique provenant de smartphones via Bluetooth.

Voir tous les avantages

La radio vintage

  • Bluetooth®

  • DAB+, FM

  • Port USB pour charge

  • 20 W

Écoutez de la musique sur votre téléphone portable et votre PC grâce à la technologie Bluetooth

Écoutez de la musique sur votre téléphone portable et votre PC grâce à la technologie Bluetooth

Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes

Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes

Ce système génère des basses profondes via une enceinte compacte. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez des basses plus profondes avec une moindre distorsion. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

Compatibilité DAB+ et FM pour une expérience radio absolue

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.5

sur 5

97

Avis

21/12/2022

United Kingdom

United Kingdom

Ignore the other review

So what if it doesn't have an obscure feature another radio has? It looks and sounds fantastic next to my bed and I can play music from my phone or MP3 player without cables. It's very easy to set up and use (the DAB tuned quickly and automatically) and I also find the charging socket very handy. Best of all, the clock on the display is just the right size and isn't too bright to light up the room at night.

Pour

Good sound, deep and with plenty of bass. Looks fantastic. Easy to set up.

Contre

To be fair, the buttons are a little difficult to press without holding it (they're very firm).

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ORT7500 Original radio

Date d'utilisation 2020-12-21

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Cet avis concerne le produit ORT7500 Original radio

Date d'utilisation 2020-12-21

02/03/2017

Nederland

Nederland

Mooie radio met prima geluid.

Mooi design en zeer goed geluid, staat op kantoor en ik krijg louter leuke reacties! Wat erg jammer is dat de app die is ontwikkeld voor de bluetooth bediening vanaf het begin niet goed werkte en inmiddels helemaal niet meer.

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Cet avis concerne le produit ORT7500 Original-radio

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Cet avis concerne le produit ORT7500 Original-radio

11/04/2016

Danmark

Danmark

Herlig lyd

Denne radio har overrasket mig. Den har en meget behagelig lyd, faktisk er den så god, at jeg glæder mig til at høre den, uanset hvad der er på programmet. Jeg har en bred musiksmag og lytter både til jazz og klassisk, og både ældre og nyere mysik. Jeg har besluttet at købe en radio mere, så min kone også kan have glæde af den herlige lyd.

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Cet avis concerne le produit ORT7500 Original radio

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Cet avis concerne le produit ORT7500 Original radio

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