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Arrêté
La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde
Aucune sensation de tiraillement
Système de protection, angle idéal
Entièrement lavable, pile AA
2 sabots sourcils, housse
Avec la technologie révolutionnaire ProtecTube, l'élément de coupe est protégé par une grille ultra-fine avec bouts arrondis pour éviter les irritations cutanées. De plus, il est conçu pour empêcher les poils d'être pris entre deux lames en mouvement, afin d'éviter toute sensation de tiraillement.
La tondeuse nez-oreilles Philips a été conçue avec un angle idéal pour les sourcils et pour atteindre facilement les poils à l'intérieur des oreilles et du nez. Ainsi, vous êtes sûr que tous les poils indésirables seront coupés efficacement.
L'élément de coupe et la grille sont dotés de fentes de coupe aiguisées ultra-précises, pour une tonte rapide et efficace.
4.2
sur 5
526
Avis
86%
recommandent ce produit
Stéphane 1306
16/01/2021
France
Acheteur vérifié
Excellent choix
Cadeau offert pour Noël qui correspond parfaitement à mes attentes , très fonctionnel conception solide rassurant.
Pour
Multi fonction
Contre
Ne pas l’avoir acheté plus tôt
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Nose trimmer series 5000 NT5175/16 Tondeuse nez-oreilles, nuque et pattes confortable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Nose trimmer series 5000 NT5175/16 Tondeuse nez-oreilles, nuque et pattes confortable
Alex771992
19/12/2019
France
Acheteur vérifié
Indispensable à avoir dans sa salle de bain
Petit rasoir fonctionnel, facilement transportable en vacances, fonctionne sur piles, très pratique pour raser les poils du nez ou finaliser avec précision une moustache. Différents embouts pour différentes utilisations.
Pour
Petit et pratique, efficace et longue utilisation des piles
Contre
Un support aurait été sympa
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Nose trimmer series 5000 NT5175/16 Tondeuse nez-oreilles, nuque et pattes confortable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Nose trimmer series 5000 NT5175/16 Tondeuse nez-oreilles, nuque et pattes confortable
Saipikalou
28/11/2019
France
Excellent produit
J'ai acheté ce produit sans trop savoir s'il me conviendrait, je l'ai essayé tous de suite et je suis ravi du résultat. Je ne regrette pas mon achat et je le recommande à celles et ceux qui sont intéressés
Pour
il fait son travail
Contre
aucun pour l'instant
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Nose trimmer series 5000 NT5176/16 Tondeuse nez-oreilles, nuque et pattes confortable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Nose trimmer series 5000 NT5176/16 Tondeuse nez-oreilles, nuque et pattes confortable