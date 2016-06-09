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Arrêté
4.7
sur 5
33
Avis
97%
recommandent ce produit
Laurette
09/06/2016
België
Acheteur vérifié
Ce produit est super. Il n'ettoie bien la peau
Très bon produit. Fait du bien à la peau. Rafraîchit le visage. Elimine points noirs.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure MEN Essential MS5030/01 Appareil de nettoyage pour le visage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure MEN Essential MS5030/01 Appareil de nettoyage pour le visage
Mark David
28/01/2020
Italia
Acheteur vérifié
Semplicità e praticità
È semplicissimo da usare, comodo sotto la doccia, lavabile sotto l'acqua e leggero
Pour
Facilità
Contre
Mancanza di ulteriori accessori (barba, ecc)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure MEN Essential MS5030/01 Dispositivo per la pulizia del viso
Date d'utilisation 2018-12-28
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure MEN Essential MS5030/01 Dispositivo per la pulizia del viso
Date d'utilisation 2018-12-28
Funkpreacher
14/05/2018
Italia
Molto valido
Molto efficiente , consigliato anche da dermatologo. Ho pelle ultrasensibile dopo trapianto Midolo osseo!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure MEN Essential MS5030/01 Dispositivo per la pulizia del viso
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure MEN Essential MS5030/01 Dispositivo per la pulizia del viso