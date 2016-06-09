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VisaPure MEN Essential MS5030/01 Appareil de nettoyage pour le visage

MS5030/01

4.7

| (33) Avis | 97% recommandent ce produit

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4.7

sur 5

33

Avis

97%

recommandent ce produit

3
2

09/06/2016

België

België

Acheteur vérifié

Ce produit est super. Il n'ettoie bien la peau

Très bon produit. Fait du bien à la peau. Rafraîchit le visage. Elimine points noirs.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit VisaPure MEN Essential MS5030/01 Appareil de nettoyage pour le visage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit VisaPure MEN Essential MS5030/01 Appareil de nettoyage pour le visage

28/01/2020

Italia

Italia

Acheteur vérifié

Semplicità e praticità

È semplicissimo da usare, comodo sotto la doccia, lavabile sotto l'acqua e leggero

Pour

Facilità

Contre

Mancanza di ulteriori accessori (barba, ecc)

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit VisaPure MEN Essential MS5030/01 Dispositivo per la pulizia del viso

Date d'utilisation 2018-12-28

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit VisaPure MEN Essential MS5030/01 Dispositivo per la pulizia del viso

Date d'utilisation 2018-12-28

14/05/2018

Italia

Italia

Molto valido

Molto efficiente , consigliato anche da dermatologo. Ho pelle ultrasensibile dopo trapianto Midolo osseo!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit VisaPure MEN Essential MS5030/01 Dispositivo per la pulizia del viso

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