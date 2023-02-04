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La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde
11 en 1 : visage, cheveux et corps
Lames en acier auto-affûtées
Technologie BeardSense
La tondeuse est livrée avec 11 accessoires qui vous permettent de tailler et de styliser votre barbe, de couper vos cheveux et d'entretenir les poils de votre corps, répondant ainsi à tous vos besoins, de la tête aux pieds.
Les lames en acier auto-affûtantes offrent une résistance accrue pour une précision maximale lors de la coupe, restant aussi tranchantes qu'au premier jour, sans nécessiter d'huile pour les lames.
Grâce à la technologie BeardSense, notre tondeuse analyse la densité de votre barbe 125 fois par seconde et ajuste automatiquement la puissance dans les zones plus denses, vous garantissant ainsi des performances optimales et un résultat impeccable.
4.2
sur 5
692
Avis
87%
recommandent ce produit
ddberg
04/02/2023
France
Acheteur vérifié
Efficace
Complet, pratique, efficace et bon rapport qualité-prix
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 5000 MG5730/15 11-en-1 Visage, Cheveux et Corps
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 5000 MG5730/15 11-en-1 Visage, Cheveux et Corps
Pseudo Flûte
24/11/2022
France
Acheteur vérifié
Bien
Produit efficace et pratique. Il manque un voyant de charge indiquant la fin de celle-ci et une housse PRATIQUE pour le ranger et le transporter ainsi que ses nombreux accessoires. Le chargeur aurait pu être compatible avec d'autres produits de la marque : je possède un rasoir avec un chargeur très similaire mais une prise différente, dommage. Je mets malgré cela 5 étoiles car je l'ai acheté en promo à 29,99 € au lieu de 49,99 €.
Pour
Efficace, bonne autonomie, lavable
Contre
Pas de rangements pour le transport, pas de voyant de charge
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 5000 MG5720/15 9-en-1 Visage et Cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 5000 MG5720/15 9-en-1 Visage et Cheveux
Jeannot 67
22/08/2022
France
Acheteur vérifié
Excellent produit
J'ai donné la note maximale à ce produit car il répond exactement à mes besoins. J'utilise la tondeuse, sans sabot, pour me raser le crâne (je suis bien dégarni sur le dessus). Elle coupe les cheveux à ras très nettement et sans blesser. J'utilise les accessoires (sabot) pour entretenir ma barbiche. J'ai trouvé une longueur de coupe parfaitement adaptée à mes besoins. J'utilise la tondeuse une fois par semaine pour la tonte du crâne et deux fois environ pour la barbiche. Chargée à bloc après l'achat, il y a 2 mois, je n'ai pas encore eu besoin de recharger la batterie depuis. Parfaitement étanche, je me rase le crâne les cheveux mouillés après être passé sous la douche, évitant ainsi de parsemé la salle de bain de mes cheveux.
Pour
vitesse de coupe , netteté. autonomie de la batterie , étancheïté, rapport qualité prix
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 5000 MG5720/15 9-en-1 Visage et Cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 5000 MG5720/15 9-en-1 Visage et Cheveux
Basé sur 2,3 tailles de barbe par semaine, chaque session durant environ 11,5 minutes
L'option de charge rapide fournit suffisamment d'énergie pour une séance de coupe
Après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat