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  • Un seul outil pour un style complet
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All-in-One Trimmer 5000 SeriesTondeuse 11-en-1

MG5923/15

4.2
| (692) Avis | 87% recommandent ce produit
Un seul outil pour un style complet
La tondeuse tout-en-un est dotée de 11 accessoires de qualité conçus pour le visage, la tête et le corps. Les lames auto-affûtées restent aussi tranchantes qu'au premier jour, ne nécessitent aucune huile et offrent des performances durables.
Voir tous les avantages
OG BT 7000 Xenon Industry Logo [master-4509fd803d70442cb5e2b2e300de8c65] [com-mig]

La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde

Pour le visage, les cheveux et le corps

Un seul outil pour un style complet

  • 11 en 1 : visage, cheveux et corps

  • Lames en acier auto-affûtées

  • Technologie BeardSense

11 accessoires pour tous vos besoins

11 accessoires pour tous vos besoins

La tondeuse est livrée avec 11 accessoires qui vous permettent de tailler et de styliser votre barbe, de couper vos cheveux et d'entretenir les poils de votre corps, répondant ainsi à tous vos besoins, de la tête aux pieds.

Précision maximale et performances durables

Précision maximale et performances durables

Les lames en acier auto-affûtantes offrent une résistance accrue pour une précision maximale lors de la coupe, restant aussi tranchantes qu'au premier jour, sans nécessiter d'huile pour les lames.

Coupe puissante, même pour les barbes les plus difficiles à entretenir

Coupe puissante, même pour les barbes les plus difficiles à entretenir

Grâce à la technologie BeardSense, notre tondeuse analyse la densité de votre barbe 125 fois par seconde et ajuste automatiquement la puissance dans les zones plus denses, vous garantissant ainsi des performances optimales et un résultat impeccable.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.2

sur 5

692

Avis

87%

recommandent ce produit

04/02/2023

France

France

Acheteur vérifié

Efficace

Complet, pratique, efficace et bon rapport qualité-prix

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Multigroom series 5000 MG5730/15 11-en-1 Visage, Cheveux et Corps

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Multigroom series 5000 MG5730/15 11-en-1 Visage, Cheveux et Corps

24/11/2022

France

France

Acheteur vérifié

Bien

Produit efficace et pratique. Il manque un voyant de charge indiquant la fin de celle-ci et une housse PRATIQUE pour le ranger et le transporter ainsi que ses nombreux accessoires. Le chargeur aurait pu être compatible avec d'autres produits de la marque : je possède un rasoir avec un chargeur très similaire mais une prise différente, dommage. Je mets malgré cela 5 étoiles car je l'ai acheté en promo à 29,99 € au lieu de 49,99 €.

Pour

Efficace, bonne autonomie, lavable

Contre

Pas de rangements pour le transport, pas de voyant de charge

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Multigroom series 5000 MG5720/15 9-en-1 Visage et Cheveux

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Multigroom series 5000 MG5720/15 9-en-1 Visage et Cheveux

22/08/2022

France

France

Acheteur vérifié

Excellent produit

J'ai donné la note maximale à ce produit car il répond exactement à mes besoins. J'utilise la tondeuse, sans sabot, pour me raser le crâne (je suis bien dégarni sur le dessus). Elle coupe les cheveux à ras très nettement et sans blesser. J'utilise les accessoires (sabot) pour entretenir ma barbiche. J'ai trouvé une longueur de coupe parfaitement adaptée à mes besoins. J'utilise la tondeuse une fois par semaine pour la tonte du crâne et deux fois environ pour la barbiche. Chargée à bloc après l'achat, il y a 2 mois, je n'ai pas encore eu besoin de recharger la batterie depuis. Parfaitement étanche, je me rase le crâne les cheveux mouillés après être passé sous la douche, évitant ainsi de parsemé la salle de bain de mes cheveux.

Pour

vitesse de coupe , netteté. autonomie de la batterie , étancheïté, rapport qualité prix

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Multigroom series 5000 MG5720/15 9-en-1 Visage et Cheveux

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Multigroom series 5000 MG5720/15 9-en-1 Visage et Cheveux

Consignes de tri (InfoTri)

Produits de soin masculin

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Mentions légales

  1. Basé sur 2,3 tailles de barbe par semaine, chaque session durant environ 11,5 minutes

  2. L'option de charge rapide fournit suffisamment d'énergie pour une séance de coupe

  3. Après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat