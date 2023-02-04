Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde
9 accessoires
Technologie DualCut
Jusqu'à 80 min d'autonomie
Waterproof
Cette tondeuse à cheveux tout-en-un est dotée de la technologie DualCut avancée pour un maximum de précision. Elle est dotée de lames doubles et est conçue pour rester aussi affûtée que le jour 1.
La tondeuse multistyle tout-en-un Philips Multigroom 3000 est fournie avec 9 accessoires conçus pour styliser votre barbe et couper vos cheveux en toute simplicité.
Créez des lignes droites et nettes et taillez uniformément les poils les plus épais grâce aux lames en acier précises de la tondeuse corps et barbe. Ces lames ne rouillent pas et elles s'auto-affûtent pour durer plus longtemps.
4.2
sur 5
692
Avis
87%
recommandent ce produit
ddberg
04/02/2023
France
Acheteur vérifié
Efficace
Complet, pratique, efficace et bon rapport qualité-prix
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 5000 MG5730/15 11-en-1 Visage, Cheveux et Corps
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 5000 MG5730/15 11-en-1 Visage, Cheveux et Corps
Pseudo Flûte
24/11/2022
France
Acheteur vérifié
Bien
Produit efficace et pratique. Il manque un voyant de charge indiquant la fin de celle-ci et une housse PRATIQUE pour le ranger et le transporter ainsi que ses nombreux accessoires. Le chargeur aurait pu être compatible avec d'autres produits de la marque : je possède un rasoir avec un chargeur très similaire mais une prise différente, dommage. Je mets malgré cela 5 étoiles car je l'ai acheté en promo à 29,99 € au lieu de 49,99 €.
Pour
Efficace, bonne autonomie, lavable
Contre
Pas de rangements pour le transport, pas de voyant de charge
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 5000 MG5720/15 9-en-1 Visage et Cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 5000 MG5720/15 9-en-1 Visage et Cheveux
Jeannot 67
22/08/2022
France
Acheteur vérifié
Excellent produit
J'ai donné la note maximale à ce produit car il répond exactement à mes besoins. J'utilise la tondeuse, sans sabot, pour me raser le crâne (je suis bien dégarni sur le dessus). Elle coupe les cheveux à ras très nettement et sans blesser. J'utilise les accessoires (sabot) pour entretenir ma barbiche. J'ai trouvé une longueur de coupe parfaitement adaptée à mes besoins. J'utilise la tondeuse une fois par semaine pour la tonte du crâne et deux fois environ pour la barbiche. Chargée à bloc après l'achat, il y a 2 mois, je n'ai pas encore eu besoin de recharger la batterie depuis. Parfaitement étanche, je me rase le crâne les cheveux mouillés après être passé sous la douche, évitant ainsi de parsemé la salle de bain de mes cheveux.
Pour
vitesse de coupe , netteté. autonomie de la batterie , étancheïté, rapport qualité prix
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 5000 MG5720/15 9-en-1 Visage et Cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 5000 MG5720/15 9-en-1 Visage et Cheveux