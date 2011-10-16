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Arrêté

Heritage AudioChaîne Hi-Fi

MCM772/12

4.7

| (11) Avis | 100% recommandent ce produit

L'obsession du son

Préparez-vous à vivre une expérience sonore inoubliable avec cette nouvelle chaîne hi-fi composantes Philips et son tweeter à dôme en soie. Profitez d'une qualité de son optimale avec ses élégantes enceintes en bois et son boîtier en aluminium, qui garantissent une excellente précision et un contrôle parfait.

Voir tous les avantages

Profitez de la musique haute fidélité

L'obsession du son

  • Tweeter à dôme en soie

  • 100 W

Niveau de renforcement des graves et des aigus

Dans le spectre sonore, l'oreille humaine perçoit moins les hautes et basses fréquences, surtout à faible volume. Si vous activez la fonction de niveau de graves et d'aigus, ces derniers seront amplifiés et vous pourrez profiter d'une perception sonore plus équilibrée.

Enceintes en bois pour une restitution sonore naturelle

Enceintes en bois pour une restitution sonore naturelle

La nature nous offre des matériaux merveilleux dont le bois n'est pas des moindres. Le bois possède des caractéristiques acoustiques idéales pour les équipements sonores et les instruments de musique. C'est pourquoi les instruments de musique précieux, tels que les pianos et les violons sont en bois - pour les mêmes raisons ces enceintes résident dans un caisson de bois. Savourez le plaisir d'écouter les sons riches et réalistes produits par ces enceintes en bois.

Tweeter à dôme en soie pour un son cristallin

Tweeter à dôme en soie pour un son cristallin

Un tweeter à dôme en soie comporte un diaphragme en soie - un matériau reconnu pour ses qualités supérieures. La soie utilisée dans le diaphragme garantit un excellent amortissement acoustique et sa texture souple minimise les détériorations acoustiques. Résultat : vous obtenez un son doux et harmonieux, dont vous pouvez profiter sur de longues distances.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.7

sur 5

11

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

16/10/2011

France

France

petit avec superb son

tres bon qualite pour le prix. excellente reproduction de tout genre de musique.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Heritage Audio MCM772 Component Hi-Fi system

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Heritage Audio MCM772 Component Hi-Fi system

07/12/2009

France

France

Vivez l'experience mcm772

Si vous aimez les beaux objets avec un son surprenant pour la petite taille de cette chaine,la mcm772 est faite pour vous.La qualité des matieres qui compose les éléments sont excellents:alu,bois de rose,etc...Prix justifié pour moi.

Cet avis concerne le produit Heritage Audio MCM772 Component Hi-Fi system

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10/11/2017

España

España

Heritage Funcional Compacto y calidez en el sonido

Equipo compacto de aluminio, calidez en el sonido, elegante y cajas de palo de rosa con twitter de ceda sencillamente impecable.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Heritage Audio MCM772 Component Hi-Fi system

Oui, je recommande ce produit

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