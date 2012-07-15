Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
L'obsession du son
Raffinée et compacte, cette microchaîne hi-fi MCM700 dotée d'une fonction de lecture USB Direct saura satisfaire tous vos besoins en terme d'audio. Admirez l'unité centrale avec finition miroir tout en découvrant le son haute qualité des enceintes élégantes avec finition bois.
MP3/CD-WMA
USB
La technologie de compression audio permet de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers audio numériques volumineux sans trop dégrader leur qualité audio. MP3 et WMA sont deux formats de compression qui vous permettent de profiter d'un maximum de musique numérique sur votre lecteur Philips. Téléchargez des chansons MP3 ou WMA sur les sites Internet autorisés ou créez vos propres fichiers musicaux MP3 ou WMA en encodant vous-même vos CD audio au format MP3, puis en transférant votre musique sur votre lecteur.
Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.
4.0
sur 5
3
Avis
100%
recommandent ce produit
eriamc
15/07/2012
Suisse
excellent
Excellent son. Puissant Design moderne. Très petit
Cet avis concerne le produit MCM700 Microchaîne hi-fi
Cet avis concerne le produit MCM700 Microchaîne hi-fi
Tomtomtom
08/04/2014
France
Bon achat, joli design.
Bon son et bel objet. Le lecteur CD est un peu bruyant mais ça ne dérange pas l'écoute.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MCM700 Microchaîne hi-fi
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MCM700 Microchaîne hi-fi
yves59
15/07/2012
France
lecteur cd trop bruyant.
tres bonne chaine hifi,excellent son,mais dommage le lecteur cd est trop bruyant(sifflements) sinon bon achat.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MCM700 Microchaîne hi-fi
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MCM700 Microchaîne hi-fi