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Arrêté

Microchaîne

MCM3000/12

3.4

| (14) Avis

Un son riche et puissant

Cette microchaîne Philips MCM3000/12 très tendance innove avec un son riche et des basses puissantes, grâce à la technologie wOOx. Connectez-vous via USB Direct ou mettez un CD ou CD-MP3 et laissez-vous emporter par le son.

Voir tous les avantages

L'obsession du son

Un son riche et puissant

  • 100 W

Technologie wOOx™ pour des basses profondes et puissantes

Technologie wOOx™ pour des basses profondes et puissantes

La technologie wOOx est un concept de haut-parleurs révolutionnaire pour une profondeur de basses incomparable. Les systèmes de pilotage du haut-parleur fonctionnent en symbiose avec le radiateur du caisson de basses wOOx et le réglage précis entre le circuit principal et le tweeter permet des transitions douces entre les différentes fréquences. La double suspension et une construction en sandwich symétrique donnent des basses légères et précises sans distorsion. wOOx produit des basses dynamiques d'une profondeur exceptionnelle grâce à une utilisation intégrale du haut-parleur pour restituer la musique de manière authentique.

Système RDS pour des informations sur les stations et services de données

Le système RDS (Radio Data System) permet de régler les stations radio sans avoir à mémoriser leur fréquence. En mode standard, le RDS affiche le nom de la station au lieu de son numéro de fréquence, facilitant ainsi le réglage. Il permet également aux stations d'envoyer des messages informatifs directement sur l'afficheur de la radio. D'usage courant en Europe, les messages RDS sont envoyés sur la même fréquence que celle de diffusion de la radio. Vous avez le choix entre un affichage RDS standard (nom de la station) ou des services de messagerie supplémentaires (inscription requise).

Tweeter à dôme pour un son riche et naturel

Les tweeters à dôme reproduisent clairement les hautes et moyennes fréquences qui améliorent la qualité sonore générale. Ils offrent un mélange sonore harmonieux, pur et sans distorsion, une clarté vocale exceptionnelle et une grande pureté de son instrumental, ajustant ainsi la balance générale du son lorsque les tweeters sont couplés à des haut-parleurs de graves.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.4

sur 5

14

Avis

2

25/05/2022

France

France

Employé Philips

bonjours jai une Philips MCM3000 100 W

[Employee of philipsglobal] bonjours moi j'ador tout les marques meme ce model au nivaux du son rien a dire j'écout du son classic et du jazz ils ai parfait a mon gout pour ce prix oui le le recommende j'ai au qu'un bug sur le mein ils fau dire ce qui ait disable pas de dire du n'import quoi par fois il y a des gens qui ne son pas ci sognieux bref mon avis perso braos a philips ...

Pour

rien a dire

Contre

pas Inconvénients

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCM3000 Microchaîne

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCM3000 Microchaîne

15/05/2013

Deutschland

Deutschland

Diese Anlage ist Sehr gute Tiefe Bässe und klaren Hochton

Diese Anlage hat Sehr gute Bässe und einen Klaren Ton

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCM3000 Mini Stereoanlage

Oui, je recommande ce produit

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09/04/2013

Deutschland

Deutschland

Sehr zu emfehlen

Im Preis-Leistung Verhältnis ist die Mini Stereoanlage ein sehr gutes Gerät.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCM3000 Mini Stereoanlage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCM3000 Mini Stereoanlage

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